專家教你保／及早規劃眼睛保險 轉嫁風險

眼睛為靈魂之窗，隨著科技進步大量依賴3C產品造成眼睛過度使用、視力惡化。國人眼疾問題日益嚴重且有年輕化的現象，若經醫生評估後需要手術也將是筆不小的費用，故基於眼疾醫療保障概念而設計之保險商品應運而生。

市場上眼睛保險依保險範圍主要區分為二類：以眼睛相關手術為給付項目設計的保險，另一種為以「四大眼疾」（即白內障、青光眼、黃斑部病變及視網膜剝離）相關手術為主要訴求的保險。台灣被稱為「近視之都」，近視人口占率超過六成，高度近視者有較高機會併發「四大眼疾」，茲將此類容易造成失明的眼睛疾病略述如下：

一、白內障是因為眼睛水晶體混濁而造成視力缺損的疾病，其最效的治療方法就是採用人工水晶體置換手術。

二、青光眼肇因於眼壓異常而導致視神經逐漸萎縮，造成視野缺損、視力喪失的眼疾，為持續漸進的視神經疾病，所造成傷害無法回復。

三、黃斑部病變是因視網膜最中央的黃斑部感光區產生問題，導致中心視野異常，延誤治療可能導致視力嚴重受損，甚至失明。

四、視網膜剝離和近視有著密切關係，起因為視網膜從眼球後方脫落，導致視力變得模糊，眼睛無法正常運作，甚至失明。

市面上眼睛險概況

目前市面上的眼睛保險，若以保障期間區分，有一年期險、定期險、終身險。其中一年期險是以附約形式推出，可續保至80歲，需搭配主約購買，優點是每年繳交保費較便宜，但若是將每年續繳至80歲的保費加總來看，未必比購買終身險的保費划算。定期險保障期間僅為十年或20年，保費雖然便宜許多，但保險期間屆滿後，保障消失，老年好發的眼疾，諸如白內障、青光眼、黃斑部病變等，無法享有保障。

除了四大眼疾外，有的公司還提供其他給付項目，例如：1、雙目失明另外給付一筆保險金；2、豁免保費-若是保戶於繳費期間內發生符合豁免條件，無須再繳保費，仍能繼續享有保險保障；3、保本設計-身故、滿期或雙目失明時退還所繳保費，保費有去有回，相當於用利息購買眼睛保障等。給付項目多，保障較為完整，相對而言保費也會高一些。建議國人可依自身預算需求，及早規劃眼疾保障，以因應現代3C密切使用之生活習慣。（本文由台銀人壽精算部副經理謝志強提供，記者陳美君採訪整理）

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