餐飲產品責任險 強制登錄

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
國內食安問題頻傳，寶林茶室食品重度事件造成多位民眾重症、甚至死亡，才發現餐廳應強制投保的產品責任險過期，政府強化補強產品責任險，宣布比照汽機車強制險，要求食品餐飲業者主動登記相關保險資訊。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國內食安問題頻傳，寶林茶室食品重度事件造成多位民眾重症、甚至死亡，才發現餐廳應強制投保的產品責任險過期，政府強化補強產品責任險，宣布比照汽機車強制險，要求食品餐飲業者主動登記相關保險資訊。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內食安問題頻傳，寶林茶室食品重度事件造成多位民眾重症、甚至死亡，才發現餐廳應強制投保的產品責任險過期，政府強化補強產品責任險，宣布比照汽機車強制險，要求食品餐飲業者主動登記相關保險資訊。

業者認為，若要達到內用、外帶皆可理賠，除了公共意外險加保「食物中毒附加條款」，還應要增加產品責任險的保障。

產險產品責任險
產險產品責任險

根據衛福部相關規定，具有商業登記、公司登記或工廠登記之食品餐飲業者都應投保「產品責任險」，應填報保單到期日以及上傳有效投保證明，保障範圍涵蓋因「產品」缺陷，造成第三人遭受身體傷害或財物損失，常見像是食物中毒、外帶包裝設計不良致顧客受傷等狀況。

產險業者則指出，餐飲業投保產品責任險為強制性，根據規定，如果沒有依規定投保或是續保，可以開罰3萬元到300萬元，5月起上路的新規定，則是強制餐飲業者要「強制登錄」，食品餐飲業者「非登不可」的項目除了「上傳投保證明」，並新增「保單到期日」欄位。

根據規定，政府要求餐飲業者最低保險金額包括，每一個人身體傷害100萬元、每一事故身體傷害400萬元，保險期間內累計最高理賠上限為1,000萬元，並可視被保險人之需求再提高保險金額。

中信產險指出，許多消費者誤以為餐廳有投保「公共意外險」再加保「食物中毒附加條款」，就可轉嫁所有食安問題風險，但其實「公共意外險」保障範圍僅限在「營業處所內」，如果是外帶顧客發生食物中毒等等，必須另投保「產品責任險」才能啟動理賠。

多家產險業者提供餐飲業老闆投保選擇，中信產險推出「Food老闆」產品責任險，有四大方案，保險期間累積保險金額分為1,000萬元、2,000萬元、3,000萬元以及5,000萬元，承保內容包括每一個人身體傷害最少100萬元、單一事故身體傷害最少400萬元、單一事故財損最少100萬元，以及單一事故體傷以及財損最少500萬元等，協助餐飲業者將營業潛在風險透過保險轉嫁，萬一發生顧客食物中毒等情況向業者求償，中信產險將出面協助理賠，並針對責任釐清、賠款估算以及和解事宜提供專業服務。

新光產險也有推出「食在FUN心2.0」產品責任險，一般方案中，每一個人體傷責任100萬元、單一事故體傷責任500萬元、單一事故財損責任100萬元、保險契約最高賠償責任1,200萬元，也可以選擇加值承保「產品回收費用」，有效分散企業面臨消費者食物中毒等等風險。

保險金 產險 餐飲業

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