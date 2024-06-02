王道銀辦「龍星大樂主題日」 萬名球迷嗨翻台北大巨蛋

王道銀行（O-Bank）「味全龍聯名卡」自發行以來深受球迷喜愛，為回饋卡友以及廣大球迷朋友，王道銀行攜手味全龍於5月31日至6月2日期間，一連三天在台北大巨蛋舉辦「龍星大樂主題日」，王道銀行董事長駱怡君2日也親至球場，為主題日最終戰開球並擔任賽後「龍星大樂」球員歌唱大賽的頒獎貴賓，全程與現場逾萬名球迷同聲應援，共度歡樂的棒球主題日夜晚。

王道銀行自今年3月推出首波味全龍聯名卡獲球迷高度好評後，於5月再重磅推出球星徐若熙、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠與小龍女李多慧個人圖像聯名卡以滿足球迷對卡面期待，同時藉由優先購票權、超值購票優惠等豐富回饋，鼓勵卡友多多走進球場，一起支持國內職業棒球發展。

在連續三天的「龍星大樂主題日」活動中，不但邀請蕭煌奇、戴愛玲、waa魏如萱、柏霖PoLin、舞思愛、蓋兒等多位歌手擔任演唱嘉賓，主題日最終回更舉辦味全龍球星及小龍女見面會，讓100位王道銀行「味全龍聯名卡」幸運卡友和喜愛的球星及啦啦隊成員近距離互動。王道銀行董事長駱怡君今天也到場擔任開球嘉賓，和球迷一同為味全龍應援加油，賽後更為壓軸舉行的「龍星大樂」球員歌唱大賽進行頒獎，讓此次王道主題日活動更添光彩。 王道銀行董事長駱怡君出席王道主題日和啦啦隊成員合影，王道銀行所推出的味全龍聯名卡啦啦隊卡面更是備受球迷喜愛。王道銀行／提供

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