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台股上攻加台幣貶值 金融三業前四月大賺約4000億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新統計顯示，金融三業前四月獲利大賺近4千億。本報資料照片
金管會公布最新統計顯示，金融三業前四月獲利大賺近4千億。本報資料照片

台股站上2萬點後大盤繼續上攻，加上台幣匯率貶值帶動匯兌收益兩大因素助攻，金融三業4月獲利再創高峰。金管會發布最新統計顯示，今年前4月金融三業的稅前盈餘高達3999.37億元，較去年同期大增2016億元，增幅逾1倍，達101.7%，同時今年前四月更已賺贏去年上半年的獲利。

金融三業包括銀行、保險、證券期貨業等三大業別，以歷史統計數據來看，金融三業獲利最高是2021年的9366億元，史上次高去年，亦即2023年的7036億元，由於今年前4月已賺贏去年上半年，以此速度來看，全年是否能超越2021年的歷史新高標準，引金融圈高度矚目。不過，接下來仍有諸多變數的挑戰，包括台幣匯率表現、台股大盤會否回檔，以及美國聯準會降息時程會否再延後，都將左右下半年金融三業的獲利表現，其中對壽險業影響尤大。

以金融三業各業別來看，銀行業方面，今年前4月全體銀行的稅前獲利1990.6億元，較去年同期成長11.5％，並創歷年同期新高紀錄，銀行局官員表示，主要動能來自銀行業手續費、投資及其他淨收益持續成長。

保險業方面，由於去年合計產壽險業同期虧損88億，因此，壽險業和產險業今年前4月合計稅前獲利1539億元，較去年同期獲利大增1627億元，主要受惠於台美股市雙雙創新高助益壽險公司實現資本利得，加上台幣兌美元匯率持續貶值，4月貶值幅度更為今年以來之最，因此前4月獲利大有展獲。

證券期貨投信業方面，受惠於台股貢獻，亦展現強勁的成長力道；統計顯示，今年前4月合計證券三業稅前獲利469.77億元，較去年同期的285.37億元大增64.62%；其中，台股帶動證券業獲利在經紀業務、自營業務都有亮眼表現，稅前盈餘為367.96億元、年增率為71.22%；期貨商的稅前淨值增加7.18億，也是因為市場活絡，使經紀業務較前期增加，且利息調高使保證金專戶裡的利息收入也增加，使期貨商淨利增加7.8億；投信業因為資產規模上升，今年前4月獲利74.67億元，較去年同期增加24.16億，增幅高達47.83%。

台幣匯率 壽險業

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