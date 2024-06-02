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國泰人壽推優質企業員工優惠房貸 利率最低2.2%起跳

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰人壽推優惠房貸，前2000大企業員工可享有國泰人壽房貸優惠最低利率2.2%，限時帳管費 0元。圖／國泰金控提供
國泰人壽推優惠房貸，前2000大企業員工可享有國泰人壽房貸優惠最低利率2.2%，限時帳管費 0元。圖／國泰金控提供

房貸市場火熱，壽險也加入戰局，國泰人壽近期針對全國前2000大企業的員工再推出房貸優惠，不限國壽保戶，只要達一定年收入標準，可享有優惠利率2.20%起，另外新件更享0元帳管費。

國壽表示，不論是前2000大企業、或RE100 企業員工皆可申辦，限時帳管費0元。

國泰人壽指出，2023年首創「ESG 企業員工優惠房貸」獲得巨大迴響，開辦至今已有台積電、聯發科、鴻海等大型科技業，以及葡萄王生技、中華電信等優良企業員工來申請，金額已超過10億元；在這些優良ESG企業任職的員工，皆能享有最低房貸利率2.2%起優惠，幾乎等同目前市場利率地板價，且免收取3500元帳管費，免帳管費優惠限時至今年6月30日止。

國壽 國泰人壽 房貸

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