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台股週線翻黑 法人：電腦展牽動科技股投資情緒

中央社／ 台北2日電

台股5月31日開高走低，終場下跌190.26點，收在21174.22點，週線翻黑下跌391.12點。法人分析，2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將替人工智慧AI）與機器人持續製造話題熱度，牽動相關科技股供應鏈的投資情緒。

台股三大法人上週全數由買轉賣，其中外資大舉調節新台幣1030.6億元，自營商與投信也雙雙站在賣方，分別賣超70.5億元與17.3億元，使得投信連續買超13週止步，三大法人合計單週自台股提款1118.4億元。

美國聯準會偏好的通貨膨脹指標4月大致符合預期，美股5月31日多數收高，道瓊工業指數終場上漲574.84點，或1.51%，收在38686.32點；標準普爾500指數上漲42.03點，或0.80%，收在5277.51點；以科技股為主的那斯達克指數下跌2.06點，或0.01%，收在16735.02點；費城半導體指數下跌49.897點，或0.96%，收在5123.359點。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，輝達（NVIDIA）亮麗的財報，激勵股價續創歷史新高，市場評估輝達分拆股票後，納入道瓊成分股機會大，搭配將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），持續牽動相關科技股供應鏈的投資情緒。

黃新迪觀察，這次COMPUTEX展覽演講重點聚焦於人工智慧（AI）創新技術運用、人工智慧運算等，替AI與機器人持續製造話題熱度。同時，輝達和超微（AMD）執行長將發表演講，加上蘋果一年一度的全球開發者大會（WWDC）也將於6月第2週登場，可望釋出AI相關展望並挹注電子股漲勢續航力，帶動AI概念股交投熱絡。

黃新迪指出，隨著時間即將進入下半年，市場對於人工智慧個人電腦（AI PC）的期待也升溫，根據調研機構預估，未來2到3年將是全球AI PC換機潮高峰與升級週期，今年AI PC滲透率僅有2%，到2028年將大幅提升至65%，成為挹注台廠相關供應鏈獲利的重要動能。

至於經濟基本面，黃新迪分析，國發會日前發布4月景氣燈號，為2022年3月以來首度亮出黃紅燈，象徵景氣轉向熱絡，主要受惠於人工智慧應用需求的增加，例如高速運算、雲端服務等，促使生產和相關設備進口增加。整體而言，景氣出現持續轉好的態勢，看好台灣在全球AI發展具有核心地位，下半年景氣榮景可望維持並具有韌性。

AI 人工智慧

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