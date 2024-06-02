富邦證券借券業務穩健成長 今年前四月出借均額年增逾5成

富邦證券於去年4月與日盛證券整併後借券業務綜效顯現，受惠於劵源擴大及供需雙方搓合機制的提升，再加上今年元月上線全新借券平台優化的助益下，使借券業務顯著成長。富邦證券累計今年前四月出借均額較去年同期成長逾5成，出借市佔率上升至18.49%，排名躍升至市場第二，表現搶眼。

富邦證券副總經理施伯承表示，富邦證券借券業務團隊積極開拓外資法人與同業自營客戶，透過分群經營及瞭解客戶需求，增加出借機會。為提高自然人客戶參與出借業務的意願，富邦證券以月結方式讓客戶享受月月收息，加上雙證整併後券源進一步擴增，且針對存股客群製作股票出借介紹eDM，透過離線推播寄送每日盤中熱門券，顯著提升借券業務供需雙方搓合量能。

對投資人而言，閒置且長期不賣的股票，可以將股票出借賺取額外收入，輕鬆享受當包租公、包租婆的樂趣，也能透過借券方式，滿足作空、避險、套利等策略性投資需求。因應市場需求，富邦證券全新的借券平台已於今年元月上線，透過優化使用者介面及直覺式的資料查找路徑，持續提升客戶體驗。

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