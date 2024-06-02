超額儲蓄將突破4兆新高 閒置資金仍多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄率上修至16.70%，超額儲蓄高達4.21兆元，繼連續四年站穩3兆元後，今年將首度衝破4兆元，為歷史新高，顯示閒置資金仍多。 聯合報系資料照
行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄率上修至16.70%，超額儲蓄高達4.21兆元，繼連續四年站穩3兆元後，今年將首度衝破4兆元，為歷史新高，顯示閒置資金仍多。 聯合報系資料照

行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄率上修至16.70%，超額儲蓄高達4.21兆元，繼連續四年站穩3兆元後，今年將首度衝破4兆元，為歷史新高，顯示閒置資金仍多。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，此次上修超額儲蓄率，主要是因為出口轉好，當前企業資本支出態度確實仍顯審慎，不過一旦廠商獲利增加，預期明年民間投資就會轉佳。

近年台灣超額儲蓄概況 圖／經濟日報提供
近年台灣超額儲蓄概況 圖／經濟日報提供

雖然主計總處對今年民間投資成長率預測僅1.52%，但蔡鈺泰說明，今年民間投資名目金額達5兆元，以近五年觀察，僅次於2022年的5.3兆元，規模並不低。

至於外界擔憂超額儲蓄屢屢創高，恐增加經濟失衡風險，蔡鈺泰表示，中央各部會包括國發會、經濟部、金管會皆已有掌握，會持續關注並研擬相關對策。

「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額，若以主計總處最新公布的2024年預測數4.21兆為例，是國民儲蓄毛額10.45兆減掉國內投資毛額6.24兆。若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用。若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，不利未來經濟發展。

儲蓄包括家庭儲蓄及企業儲蓄，中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，根據資料顯示，2021年和2022年企業儲蓄金額分別是3.20兆元、2.38兆元；家庭儲蓄金額分別是2.71兆元、3.11兆元，顯示「我國企業和家庭都很有錢」。

不過，彭素玲提醒，我國超額儲蓄率水位偏高，全球僅台灣和新加坡是超過二位數，需特別留意的是，可能是企業沒有好的投資機會，家庭則對經濟前景看法保守因此保留較多現金。

彭素玲建議政府應引導資金到更佳的投資標的，畢竟「投資是為了未來的成長」，不像消費就是花掉，不留痕跡。

台灣超額儲蓄2014年首度衝破2兆元，近年更因疫情導致全球處在極度寬鬆的貨幣環境，超額儲蓄持續走高，2021年來到3.69兆元。

儲蓄

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