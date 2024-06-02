台新藝術獎頒獎／王美花、吳東亮 同台亮相

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
台新金董事長吳東亮（左）與台新金準獨董、前經長王美花（中）昨天出席台新藝術獎頒獎典禮，圖右為台新銀文化藝術基金會董事林曼麗。記者夏淑賢／攝影
台新金董事長吳東亮（左）與台新金準獨董、前經長王美花（中）昨天出席台新藝術獎頒獎典禮，圖右為台新銀文化藝術基金會董事林曼麗。記者夏淑賢／攝影

台新金控（2887）今年股東會將全面改選董事，最受矚目的獨立董事候選人--甫卸任的前經濟部長王美花，昨（1）日首度與台新金董事長吳東亮同台亮相，一起出席台新藝術獎頒獎典禮，王美花表示，昨天是她第一次踏進台新金總部大樓；吳東亮除熱烈歡迎王美花並為她介紹其他與會貴賓，也親自為王美花導覽大樓。

不過，對於是否特別邀請準獨董王美花提前「見習」？吳東亮昨天拱手搖頭沒有說話，最近有關新光金（2888）與台新金評估合併，又殺出中信金（2891）有興趣併新光金等訊息，吳東亮面對媒體則只低調說「謝謝」，只有談到得獎作品與典禮主持人有多聊。

台新金控 吳東亮 王美花

延伸閱讀

傳王必勝轉戰開發金年薪800萬 藍委：他如何做創投？

【重磅快評】綠營核戰？王美花要走，神主牌留給郭智輝

核三1號機7月除役 王美花：森霸大潭等新增機組上線

有缺電危機？王美花：只是短期電力吃緊 不要上綱成缺電

相關新聞

超額儲蓄將突破4兆新高 閒置資金仍多

行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄率上修至16.70%，超額儲蓄高達4.21兆元，繼連續四年站穩3兆元後，今年將...

匯市最前線／台幣32.2~32.5元波動

台股上周五（31日）重挫190點收21,174點，但新台幣匯率在出口商蜂擁拋匯、中央銀行進場調節下由黑翻紅，終場升值2....

富邦集團董座勉勵東海畢業生 蔡明忠：自我對話 找出優缺點

富邦集團董事長蔡明忠昨（1）日應邀擔任東海大學畢業典禮演講嘉賓，他以個人三點人生經驗勉勵畢業生，即自我對話、勿忘初衷；保...

台新藝術獎頒獎／王美花、吳東亮 同台亮相

台新金控今年股東會將全面改選董事，最受矚目的獨立董事候選人--甫卸任的前經濟部長王美花，昨（1）日首度與台新金董事長吳東...

獲頒北科大名譽博士 開發金副董座沈榮津自嘲是「錢賺最少的一位」

北科大1日舉辦畢業典禮，前行政院副院長、開發金控（2883）副董事長沈榮津獲頒名譽工學博士，他致詞時表示，相較於其他校友...

彰銀攜手林口公有及東勢市場 刷台灣PAY回饋20％

推廣台灣Pay走入傳統市場，彰化銀行（2801）攜手林口公有市場及林口東勢市場舉辦「林口公有、東勢市場攏用台灣Pay樂享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。