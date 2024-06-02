台新藝術獎頒獎／王美花、吳東亮 同台亮相

台新金控（2887）今年股東會將全面改選董事，最受矚目的獨立董事候選人--甫卸任的前經濟部長王美花，昨（1）日首度與台新金董事長吳東亮同台亮相，一起出席台新藝術獎頒獎典禮，王美花表示，昨天是她第一次踏進台新金總部大樓；吳東亮除熱烈歡迎王美花並為她介紹其他與會貴賓，也親自為王美花導覽大樓。

不過，對於是否特別邀請準獨董王美花提前「見習」？吳東亮昨天拱手搖頭沒有說話，最近有關新光金（2888）與台新金評估合併，又殺出中信金（2891）有興趣併新光金等訊息，吳東亮面對媒體則只低調說「謝謝」，只有談到得獎作品與典禮主持人有多聊。

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