富邦集團董座勉勵東海畢業生 蔡明忠：自我對話 找出優缺點

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
富邦集團董座蔡明忠送給年輕人三個成功心法：和自己對話、保持同理心、追求與社會和地球共好。富邦金控／提供
富邦集團董座蔡明忠送給年輕人三個成功心法：和自己對話、保持同理心、追求與社會和地球共好。富邦金控／提供

富邦集團董事長蔡明忠昨（1）日應邀擔任東海大學畢業典禮演講嘉賓，他以個人三點人生經驗勉勵畢業生，即自我對話、勿忘初衷；保持同理心、和諧人際關係；追求社會與地球共好。

他也鼓勵畢業生面對AI狂潮，對人性長存、歷史及文化的傳承更責無旁貸。

蔡明忠昨天分享他個人三點人生經驗，第一是時常與自己對話，勿忘初衷，透過不斷和自己對話，檢討自身優缺點，多年來他一直保持晚上睡前回想自己度過今天、與自己對話的習慣，來反省自己，從而學會發揮優點、修正缺點。

第二是對他人永遠保有同理心，追求彼此最大公約數，和諧人際關係。蔡明忠以他和父親蔡萬才、弟弟蔡明興過去共同創業，三人意見不同、相互爭執後，最終仍能達成共識的經驗，因為三人都用同理心對待彼此，才能找出最大公約數。他也期許畢業生追求和社會與地球的共好，希望大家對世界、新鮮事物永保好奇，並能多接觸國際知識及國際新聞。

面對AI狂潮，他期勉在座畢業生更應責無旁貸，以人性長存、人類歷史及文化傳承為最重要任務，並從自身做起永續。

東海大學 蔡明忠

延伸閱讀

金大畢典 罕病生陳又慈獲雙學位與「陽光樹苗獎」殊榮

鼓勵港澳畢業生留台 陸委會及策進會擴大辦評點制講座

蔡明忠：面對AI狂潮 新世代傳承歷史文化責無旁貸

黃仁勳和四大咖餐敘 張忠謀、林百里、蔡明介、蔡明忠都到了

相關新聞

超額儲蓄將突破4兆新高 閒置資金仍多

行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄率上修至16.70%，超額儲蓄高達4.21兆元，繼連續四年站穩3兆元後，今年將...

匯市最前線／台幣32.2~32.5元波動

台股上周五（31日）重挫190點收21,174點，但新台幣匯率在出口商蜂擁拋匯、中央銀行進場調節下由黑翻紅，終場升值2....

富邦集團董座勉勵東海畢業生 蔡明忠：自我對話 找出優缺點

富邦集團董事長蔡明忠昨（1）日應邀擔任東海大學畢業典禮演講嘉賓，他以個人三點人生經驗勉勵畢業生，即自我對話、勿忘初衷；保...

台新藝術獎頒獎／王美花、吳東亮 同台亮相

台新金控今年股東會將全面改選董事，最受矚目的獨立董事候選人--甫卸任的前經濟部長王美花，昨（1）日首度與台新金董事長吳東...

獲頒北科大名譽博士 開發金副董座沈榮津自嘲是「錢賺最少的一位」

北科大1日舉辦畢業典禮，前行政院副院長、開發金控（2883）副董事長沈榮津獲頒名譽工學博士，他致詞時表示，相較於其他校友...

彰銀攜手林口公有及東勢市場 刷台灣PAY回饋20％

推廣台灣Pay走入傳統市場，彰化銀行（2801）攜手林口公有市場及林口東勢市場舉辦「林口公有、東勢市場攏用台灣Pay樂享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。