富邦集團董座勉勵東海畢業生 蔡明忠：自我對話 找出優缺點
富邦集團董事長蔡明忠昨（1）日應邀擔任東海大學畢業典禮演講嘉賓，他以個人三點人生經驗勉勵畢業生，即自我對話、勿忘初衷；保持同理心、和諧人際關係；追求社會與地球共好。
他也鼓勵畢業生面對AI狂潮，對人性長存、歷史及文化的傳承更責無旁貸。
蔡明忠昨天分享他個人三點人生經驗，第一是時常與自己對話，勿忘初衷，透過不斷和自己對話，檢討自身優缺點，多年來他一直保持晚上睡前回想自己度過今天、與自己對話的習慣，來反省自己，從而學會發揮優點、修正缺點。
第二是對他人永遠保有同理心，追求彼此最大公約數，和諧人際關係。蔡明忠以他和父親蔡萬才、弟弟蔡明興過去共同創業，三人意見不同、相互爭執後，最終仍能達成共識的經驗，因為三人都用同理心對待彼此，才能找出最大公約數。他也期許畢業生追求和社會與地球的共好，希望大家對世界、新鮮事物永保好奇，並能多接觸國際知識及國際新聞。
面對AI狂潮，他期勉在座畢業生更應責無旁貸，以人性長存、人類歷史及文化傳承為最重要任務，並從自身做起永續。
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