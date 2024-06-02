匯市最前線／台幣32.2~32.5元波動
台股上周五（31日）重挫190點收21,174點，但新台幣匯率在出口商蜂擁拋匯、中央銀行進場調節下由黑翻紅，終場升值2.1分，收在32.42元。
央行統計顯示，新台幣匯率5月升值1.22角，升幅為0.38%；過去一周，新台幣匯率升值1.62角，升幅為0.5%。展望後市，匯銀主管表示，新台幣匯率近期仍將跟隨台股震盪，估計波動區間將位於32.2~32.5元。
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