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一舉掌握新題材及產業 華南永昌證第2季產業暨企業論壇

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南永昌證券以投資人需求為最大考量，本次論壇規劃多元題材，助投資人掌握新題材及關聯產業。 華南永昌證券／提供
華南永昌證券以投資人需求為最大考量，本次論壇規劃多元題材，助投資人掌握新題材及關聯產業。 華南永昌證券／提供

華南永昌證券31日舉辦第2季產業暨企業論壇，邀請台達電（2308）等多家優質上市櫃公司及產業機構參加，論壇主題以「高檔整理，靜待聯準會風向」為主軸，點出股市近期雖然由AI半導體為首的類股帶動，然而受美國降息時間未明，以及台積電（2330）法說會下修半導體產業年增率的影響，AI的結構性創新及商機雖被看好，但部分信心動搖，導致資金外溢。

台股迎接兩萬點之際，市場氛圍躊躇謹慎，靈活的資金始終在尋找題材與機會。華南永昌證券表示，0403台灣地震之後催生都更商機、高殖利率護體使金融股受青睞、鴻海（2317）和台積電4月業績亮眼以及SCFI指數大漲等，接續而來還有奧運商機、暑假旅遊旺季、遊戲餐飲業升溫、消費性電子逐漸復甦、除權息高峰將至、市場靜待聯準會降息，都有尋求新一波段的可能性。全球股市仍深受聯準會利率風向影響，地緣政治波動尚未歇止，但在資金充沛及AI新科技之產業新需求帶動下，以台積電主導的台股長線上升趨勢依舊可期，資金依然在震盪中尋找新的題材及其所關聯的產業；類股輪動表現，投資人也對下半年景氣懷有高度期待。

考量市場趨勢，華南永昌證券邀請全球最大交換式電源供應器廠商台達電、資訊軟體代理及開發商倍力、汽車電子專業製造商怡利電（2497）、伺服器機殼廠勤誠（8210）、快閃記憶體控制晶片大廠群聯（8299）、擁自有品牌之美容生技廠麗豐-KY（4137）、國內第一大IC設計服務公司創意（3443）、國內最大肥料生產廠商台肥（1722）、印刷電路板大廠欣興電（3037）、重電業優質廠商亞力（1514）、國內專業樞紐廠新日興（3376）、台灣唯一晶圓測試級自製MEMS探針供應商精測及生技類股晟德集團旗下晟德、永昕、豐華等15家優質企業來與投資人交流，作為投資參考依據。

本次產業專題邀請戴德梁行顏炳立總經理分享「2024台灣房地產市場展望趨勢」；安倉張立雍總經理暢談「從國家基礎建設計劃看公共工程商機」、成運汽車吳忠錫總經理講述「T-SDGS台灣永續生存發展目標」；並特邀兩位美商專家與我們探討「6G Starlink衛星通訊商機」及「AI PC新世代下人機革命新應用」，主題涵蓋市場關切的房地產、公共工程、AI應用、衛星通訊、T-SDGS議題，場場都讓投資人殷切期待。華南永昌證券重視投資人需求，經營團隊展現服務客戶的決心及企圖心，本次企業論壇所呈現的議題深度及多元產業的領先視野，即是對客戶服務的最好註解。

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