富邦董座蔡明忠參加東海畢典 送給年輕人三個成功心法

富邦集團董事長蔡明忠1日出席東海大學畢業典禮時，期勉年輕人保有真誠和同理心，將眼光放遠。他也提到當年推動台灣高鐵（2633）所遇到的困境，但碰到困難時「和自己對話、找到方法、勿忘初衷」，有了這三個心法，方能克服難關。

東海大學今天舉辦113年畢業典禮，校長張國恩以失敗為題，引用愛迪生所說「他認為自己沒有失敗過一萬次，而是發現一萬種行不通的方法。」最後為世人帶來重要的光明。

張國恩將面對失敗的態度和精神稱作奮鬥力，勉勵學生，在未來人生勇敢挑戰，帶著樂觀、堅定的信念，以及勇於接受失敗的韌性，透過反思進而走向成功，努力將自己的夢想寫進人生的篇章。

身為東海大學企管系校友並獲頒名譽博士的蔡明忠表示，當年參加東海的開學典禮，但因轉學至台大法律系，就沒有機會參加東海畢業典禮；經過50年後，這是他第一次參加東海大學的畢典，蔡明忠將人生經驗總結三點分享給學弟妹。

首先，他分享自己每晚睡前，與自己對話，把當天所發生過的事情再走過一遍。蔡明忠說，透過與自己對話，可以真誠地面對自己的優缺點，因為只有自己可以對自己百分百坦承，所以透過不斷和自己對話，更了解自己，知道在什麼場合可以發揮優點，同時知道如何藏拙並修正缺點，進而成為更成功的人。

曾經也面對挫折的蔡明忠表示，當年籌設高鐵時，富邦集團是台灣高鐵五大原始股東之一，曾被外界笑說「小孩玩大車」，後續發生財務困境時，更被批評為金光黨。

當時對於社會責難，蔡明忠透過自我辯證，以及帶著要將台灣西半部打造為一日生活圈的初衷及信念克服困難，才能堅持完成高鐵建設。他再次強調，碰到困難時和自己對話、找到方法，找回初衷完成目標。

蔡明忠更強調，保持真誠和同理心，維繫和諧人際關係的重要性。他說，進入網路無遠弗屆的時代，很多人認為在網路即可生存，不必浪費時間面對他人、處理複雜的人際關係，但人是群居動物，其實人際關係並不難，只要對人保持同理心及真誠，人際關係一定可以處理得很好。

蔡明忠分享自己和父親蔡萬才、弟弟蔡明興一起創業時的經驗，當年三人晚上常聚在父親書房裡，即便關係親密，也常常因不同意見吵翻天，但最後終究會達成共識，原因在於他們都用同理心對待彼此，才能找出最大公約數。

蔡明忠最後給予畢業生的期許是面對AI狂潮，新世代更應責無旁貸，重視人類歷史及文化的傳承。此外，面對氣候環境變遷，更應重視永續，和社會與地球建立共好關係，更期勉畢業生對世界、對新鮮事物永保好奇，並多多接觸國際知識及國際新聞，讓台灣不會成為自我閉鎖的島嶼及社會。

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