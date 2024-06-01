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彰銀攜手林口公有及東勢市場 刷台灣PAY回饋20％

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
彰銀攜手林口公有及東勢市場，台灣PAY可享20%回饋。圖/彰銀提供
彰銀攜手林口公有及東勢市場，台灣PAY可享20%回饋。圖/彰銀提供

推廣台灣Pay走入傳統市場，彰化銀行（2801）攜手林口公有市場及林口東勢市場舉辦「林口公有、東勢市場攏用台灣Pay樂享20%」活動，使用台灣Pay（限金融卡/帳戶）進行支付，回饋20%。

活動期間自6月1日至11月30日止，凡民眾於「林口公有市場」及「林口東勢市場」消費時使用台灣Pay（限金融卡/帳戶）進行支付，可享20%之消費現金回饋（非即時回饋），單筆消費回饋上限新台幣300元，本活動回饋總金額上限48萬元。

彰銀表示，「林口公有市場」北臨林口路、南臨中正路，「林口東勢市場」鄰近麗園國小，兩個市場建築概念結合自然、環保節能設計，設有肉品中央處理區及冷凍展示檯，強化食品衛生安全，提供攤商及民眾安全又舒適的購物環境，獲得優良市集星級評鑑榮譽。

此外，其他樓層為圖書閱讀室及活動中心，多合一的空間，吸引更多親子族群認識並體驗市場生活。

彰化銀行持續協助在地店家成為「TWQR」的特約商店，鼓勵民眾使用台灣Pay行動支付，減少現金使用讓收款更具效率，更能符合全球減碳趨勢。

彰化銀行 彰銀 行動支付 金融卡

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