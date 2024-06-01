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高雄銀落實ESG 董總領軍率行員周末淨灘、環保愛地球

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
高雄銀行今天與日月光環保永續基金會共同舉辦西灣淨灘活動，高雄銀行董事長鄭美玲及總經理徐翠梅帶領各級主管，員工及眷屬共同參與，以實際行動展現愛護地球的理念。高雄銀行／提供
高雄銀行今天與日月光環保永續基金會共同舉辦西灣淨灘活動，高雄銀行董事長鄭美玲及總經理徐翠梅帶領各級主管，員工及眷屬共同參與，以實際行動展現愛護地球的理念。高雄銀行／提供

為響應環保及善盡企業社會責任，高雄銀行（2836）在1日攜手日月光環保永續基金會，共同舉辦西灣淨灘的企業環保活動，由高雄銀行董事長鄭美玲及總經理徐翠梅帶領各級主管及超過數百位員工及眷屬，以實際行動展現愛護地球的理念，擁抱大自然，淨灘做環保。

鄭美玲表示，這次淨灘活動的目的為響應愛地球做環保，更讓同仁在工作閒暇之餘，有機會親近大自然，與日月光（3711）集團所屬日月光環保永續基金會攜手共同舉辦西子灣淨灘活動，一起為在地環境保育盡一份心力。

高雄銀行今年開年以來，已陸續開展綠電交易平台交易價金信託及綠色金融合作，攜手政府與企業共同啟動大力發展綠色金融、具體落實ESG永續價值。並持續推動綠色金融包括:拓展綠能產業與再生能源貸款，積極承作太陽能光電融資，並推出「永續連結貸款」及「綠色／永續定期存款」等各項友善環境專案，支持協助在地企業低碳轉型，同時優化數位金融服務落實無紙化，積極響應推行2050年淨零碳排國家目標，期能為環境的永續發展與保護善盡企業社會責任，將ESG永續金融精神融入企業經營的理念，希望藉由此次活動結合環境保育的概念，讓參與的同仁們增進彼此感情並具有守護山林的使命感，未來高雄銀行將持續舉辦更多這樣具有意義的活動，朝零碳、綠色及永續的未來努力。

ESG 再生能源 太陽能 數位金融

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