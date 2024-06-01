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吳東亮頒台新藝術獎 準獨董王美花首度現身台新金總部

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台新金董事長吳東亮（左）與台新金準獨董、前經長王美花（右）今天出席台新藝術獎頒獎典禮，兩人與來賓相談甚歡。夏淑賢／攝影
台新金董事長吳東亮（左）與台新金準獨董、前經長王美花（右）今天出席台新藝術獎頒獎典禮，兩人與來賓相談甚歡。夏淑賢／攝影

台新金控（2887）旗下台新銀行文化藝術基金會1日頒發第22屆台新藝術獎，台新金控董事長吳東亮親自出席盛會並頒發最大獎，甫卸任經濟部長、即將選任台新金新一屆董事會獨立董事的王美花，也首度現身台新金控大樓，兩人與其他出席貴賓相談甚歡。

最近有關新光金（2888）與台新金評估合併乃至殺出中信金（2891）程咬金有興趣併新光金等訊息吵得沸沸揚揚，今天吳東亮出席台新藝術獎頒獎典禮，面對媒體閉口不談只低調說「謝謝」，王美花則是在現場與熟識友人、貴賓開心聊天，對於今天活動是否是吳東亮請準獨董王美花到場先行「見習」？吳東亮微笑拱手搖頭沒有說話，現場幕僚也強調今天只談藝術。

台新金預定6月14日召開股東會全面改選董事，日前公布提名董事與獨董候選人名單，除了其中一席獨董因原任林義夫已連任三屆因此改提名王美花，其他董事與獨董候選人均延續現任，沒有變動。

台新金董事長吳東亮（左）與台新金準獨董、前經長王美花（中）今天出席台新藝術獎頒獎典禮，特別介紹王美花與台新銀文化藝術基金會董事林曼麗（右）會晤，眾人開心合影。夏淑賢／攝影
台新金董事長吳東亮（左）與台新金準獨董、前經長王美花（中）今天出席台新藝術獎頒獎典禮，特別介紹王美花與台新銀文化藝術基金會董事林曼麗（右）會晤，眾人開心合影。夏淑賢／攝影
台新金董事長吳東亮（前排中）今天出席台新藝術獎頒獎典禮，於典禮後與所有來賓大合照。夏淑賢攝影
台新金董事長吳東亮（前排中）今天出席台新藝術獎頒獎典禮，於典禮後與所有來賓大合照。夏淑賢攝影

台新金控 吳東亮 王美花

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