吳東亮頒台新藝術獎 準獨董王美花首度現身台新金總部
台新金控（2887）旗下台新銀行文化藝術基金會1日頒發第22屆台新藝術獎，台新金控董事長吳東亮親自出席盛會並頒發最大獎，甫卸任經濟部長、即將選任台新金新一屆董事會獨立董事的王美花，也首度現身台新金控大樓，兩人與其他出席貴賓相談甚歡。
最近有關新光金（2888）與台新金評估合併乃至殺出中信金（2891）程咬金有興趣併新光金等訊息吵得沸沸揚揚，今天吳東亮出席台新藝術獎頒獎典禮，面對媒體閉口不談只低調說「謝謝」，王美花則是在現場與熟識友人、貴賓開心聊天，對於今天活動是否是吳東亮請準獨董王美花到場先行「見習」？吳東亮微笑拱手搖頭沒有說話，現場幕僚也強調今天只談藝術。
台新金預定6月14日召開股東會全面改選董事，日前公布提名董事與獨董候選人名單，除了其中一席獨董因原任林義夫已連任三屆因此改提名王美花，其他董事與獨董候選人均延續現任，沒有變動。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言