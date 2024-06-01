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蔡明忠：面對AI狂潮 新世代傳承歷史文化責無旁貸

中央社／ 台北1日電
富邦集團董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
富邦集團董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

富邦集團董事長蔡明忠今天受邀出席東海大學113年度畢業典禮，他期許畢業生時常自我反省、對他人永保同理心並追求與社會共好，面對AI（人工智慧）狂潮，新世代對人類歷史及文化的傳承，將更責無旁貸。

身為東海大學企管系校友並獲頒名譽博士學位的蔡明忠，今天受邀回母校參與畢業典禮。大二轉學至台灣大學法律系的他表示，經過50年後，終於有機會參加東海大學畢業典禮，感謝母校不嫌棄他這名「逃兵」。

蔡明忠分享3點人生經驗，首先，時常與自己對話，勿忘初衷。他說，沒人生下來是完美個體，面對他人時不見得百分百坦誠，但對自己開誠布公，因此，透過不斷和自己對話，可以更了解並檢討自己優缺點，進而成為更成功的人。

蔡明忠透露，多年來他一直保持一個習慣，在晚上睡前，他一定會回想自己如何度過今天，藉與自己對話的過程反省自己。他說，和自己對話的好處在於，可以在失意時安慰自己，更重要是在成功時提點自己不要得意忘形。

蔡明忠坦言，他的優點是反應夠快、體力也不錯，缺點是非常缺乏耐性，導致別人覺得他脾氣不好，透過自我反省，他漸漸知道自己在什麼場合可適時發揮優點，同時知道如何藏拙並修正缺點。他還打趣：「不知道是不是年紀的關係，最起碼我的家人都覺得我現在變成比較和善的人」。

富邦集團為台灣高鐵5大原始股東之一，蔡明忠回憶，當年籌備設立高鐵時，高鐵五虎將曾被外界笑「小孩玩大車」，後續發生財務困境，更被批評為金光黨，面對社會責難，當時透過自我辯證，帶著要將台灣西半部打造為一日生活圈的初衷及信念，一路堅持至完成高鐵建設。他期許畢業生，碰到困難時，和自己對話、找到方法，找回初衷與目標。

第2點是對他人永保同理心，追求最大公約數，以保持和諧人際關係。蔡明忠說，進入網路無遠弗屆的時代，很多人認為在網路即可生存，不必浪費時間面對他人、處理複雜的人際關係；但其實人際關係並不難，只要對人保持同理心及真誠，人際關係一定可以處理得很好。

蔡明忠說，他和父親蔡萬才、弟弟蔡明興一起創業，當年三人晚上常聚在父親書房談事，即便親如父子兄弟，也常常意見不同、甚至吵翻天，但最後終究會達成共識，原因在於他們都用同理心對待彼此，才能找出最大公約數。

蔡明忠給予畢業生的第3點期許是追求和社會與地球的共好，他希望畢業生對世界、對新鮮事物永保好奇，並多多接觸國際知識及國際新聞，讓台灣不會成為自我閉鎖的島嶼及社會。

他也說，面對AI狂潮，新世代將更責無旁貸，人性長存、人類歷史及文化的傳承為最重要任務，面對氣候環境變遷，秉持永續精神也相當必要。

蔡明忠表示，永續從自身做起，保持自身身心健康，才有辦法幫忙地球永續。「我過去上班，每天都爬25層去辦公室，若節能與健身一舉雙得，何樂而不為？」

東海大學 蔡明忠

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