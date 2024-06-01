從誠信到永續：碳交所國際研討會聚焦自願性碳市場的全球對話

隨著淨零排放成為全球共識，碳交易為減碳提供經濟誘因，不僅推動全球各地減量專案的開展、更協助國家與企業達成減碳目標。臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所與中山大學碳權研究與服務中心合作，2024年5月28日假碳交所台北辦事處舉辦「自願性碳市場：誠信與永續」國際研討會，邀請國際碳權核發機構Verra、美國非營利組織Greenhouse GasManagement Institute、碳權評等機構 BeZero Carbon及Sylvera、自願性碳市場資料庫AlliedOffsets，以及國立臺灣大學等重量級代表，共同激盪對話，討論自願性碳權的國際趨勢及品質評估方法而探討國際實務於國內碳定價制度之應用。

碳交所總經理田建中致詞時表示，台灣作為出口導向的經濟體，肩負淨零減碳的重任，隨著國際品牌商紛紛設定積極的氣候目標，碳移除類型專案

（Carbon Removal）成為重要的解方之一。藉由這次國內外重要貴賓對話交流的契機，碳交所亦與國際自願性碳權核發機構領導者、同時也致力發展自然為本解決方案的Verra簽訂合作備忘錄，為推動台灣自願性碳市場共同努力。

專題演講一：Verra新紀元

Verra東亞及東南亞區域代表Win Sim Tan分享該機構的最新進展，透過作業精進、計畫影響與科學完整性、當責三大面向，在自願性碳市場中扮演更嚴謹及可信賴的角色，具體措施包含方法學的更新、平台數位化、查確證機構的績效管理方案等。此外，Verra近期通過自願性碳市場誠信委員會（ICVCM）的核心碳原則（Core Carbon Principles）方案層級審查，為提升碳市場的誠信與永續更進一步。

專題演講二：建立在地碳權方案：影響碳權品質之因素

GHGMI專案經理Tani Colbert-Sangree詳盡地介紹如何建立國內碳權專案、影響碳權品質的因素，提供臺灣在制度建立的參考，也讓受邀與會的產官學代表進一步瞭解外加性、永久性、方法學管理等制度設計上的關鍵要素及內涵。

專題演講三：強制性與自願性碳市場的趨同

AlliedOffsets碳政策分析師Fundi Maphanga分享對國際碳市場的趨勢觀察，發現隨著各地逐漸建構碳定價法制，允許強制性機制運用國際碳權抵減，自願性市場的價格可能將逐漸與強制性市場趨同。未來訂定共通的高品質碳權的誠信標準後，應更有助於自願性碳市場發展。

專題討論一：碳權品質評等機制

這場由中山大學碳權中心蔡宏政主任主持，邀集BeZero Carbon亞太區銷售主管Colin Sng、Sylvera亞太區商業主管Louis Booth，及AlliedOffsets企業銷售主管Brad Weilbacher，分享國際市場碳權管理及發展趨勢、碳權品質的影響因素、評等機構的品質評估架構及評等實務等，有助於企業未來進行碳資產管理。

專題討論二：自願性碳權在台灣的可能運用

第二場專題將焦點拉回臺灣，由中山大學組長碳權中心佘健源主持，國立臺灣大學副教授劉仲恩、GHGMI專案經理Tani Colbert-Sangree，及碳交所總經理田建中擔任與談人。劉仲恩表示，台灣碳權制度需要整合，讓業者得以規劃與因應；Tani Colbert-Sangree認為取得公眾對於碳權專案的認同，及環境正義與制度可行性之間的平衡，將是台灣立法者的考驗。田建中則分享國際碳市場在2030、2050 等關鍵時刻到來之際，均將面臨碳權價格上升、高品質碳權供需失衡的情況，而國內外碳權專案的開發與投資將成為未來全球達成淨零目標的重要助力。

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