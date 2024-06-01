安聯投信：Computex展帶動AI概念股轉強 類股可採逢低買進布局節奏

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，Computex展帶動AI概念股轉強，投資人布局下半年景氣回升，電子類股成交比重回升，海運價格轉強推高航運個股；另方面，大陸軍演消息壓抑觀光類股，部分指數成分股調整亦左右相關個股走勢；部分營建股亦有所表現。

安聯投信台股團隊表示，儘管盤勢受短線評價面與資金面等影響，但整體來看，AI在電子股主流地位不變、AI強勢股又以散熱族群為最；除AI類股，市場已開始布局下半年可望回升的類股，車用等上游元件亦有所表現。

安聯投信台股團隊表示，海運類股表現較佳，先前強勢的營建股則是面臨漲多回檔的調節壓力；兩岸議題對大盤影響已經鈍化，國際股市走勢以及漲多後的技術面修正則是近期牽動股價波動的主要因素。

安聯投信台股團隊表示，服務業景氣好於製造業，庫存去化持續進行，依各產業調整節奏差異，針對較晚進入庫存調整的工業及車用元件的需求有望在第三季後回溫；主計處因AI產業需求增溫而上修我國經濟成長率，再次說明AI需求帶動龐動商機，綜合股價與基本面的位階，包括：非AI應用的電子業上游元件、電動車供應鏈股價表現是可以期待的；觀察銅價走勢，配合景氣位階，原物料股行情也有機會隨景氣回升而走高。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI是長線趨勢，逢回是買點；另方面，AI伺服器訂單能見高，未來兩年營收高成長確定性高；隨著Computex開展後，部分漲多族群面臨短期資金離場是合理預期，但相對也提供中期資金進場時點；就觀察面，美國聯準會降息訊號、地緣政治情勢變化依舊是觀察重點。

以類股表現來看，安聯投信台股團隊表示，強勢股各擁題材，類股表現並未背離基本面強弱，現階段類股屬健康輪動；但考量近期大盤漲幅不小、近日又跌破10均線，就短期而言，技術面存在修正壓力，建議不追高，可採逢低買進布局節奏，以迎接下半年景氣回溫。

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