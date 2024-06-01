00921將配息 展現兼顧產業輪動、價值投資雙優勢

台股ETF近期買氣旺盛，引導市場資金向ETF靠攏，加上台股大盤指數位於高檔區間，各產業輪漲加速也相對變化各異，投資人可以趁勢善用等權重機制 ETF，掌握個股輪動機會並逐步調節資產配置。

兆豐投信的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF（00921） 證券投資信託基金於2024年5月31日公告第一階段收益分配評價結果：00921除息交易日為6月19日，最後買進日為6月18日，預計收益分配發放日為7月17日，對於青睞臺股產業輪漲脈動、偏好穩健息收機會的投資人可以掌握6月的除息機會。這次美受益單位可分配0.58元

兆豐龍頭等權重研究團隊指出，回顧金融市場過去景氣，每年表現突出的產業不同，如：2021 年全球碰到疫情而增添運輸需求，航運類股趁勢崛起；2020年則是造紙業及半導體產業表現均優異；2019年受惠電動車題材影響，推升汽車類股行情高漲，顯見每年市場輪動的題材各異，對穩健型投資人較難以掌握個股或產業題材的變化下，建議採取具有等權重機制的ETF作為資產配置題材，較能參與定期調節成分股至權重均衡的投資策略。

00921追蹤指數為特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，根據數據統計，過去逾五年平均殖利率超過5%，遠勝過臺灣50報酬指數、臺股加權報酬指數各為逾4%，長期平均殖利率表現穩健突出。

兆豐龍頭等權重標榜台股全部龍頭產業篩選33檔成分股，適合青睞全產業配置，結合有電子、金融及傳產題材，可以同時參與各產業龍頭的成長爆發力，加上定期調整各成份股權重達到相同比重，類似股神巴菲特的價值投資理念，相對適合偏好風險分散又期待資產成長的投資族群，適合作為投資組合中的「標配」。

兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇 ETF 時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦可以留意 ETF 公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在布局 ETF 時亦可將前揭條件納入評估依據。

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