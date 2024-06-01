日盛台駿股東會／配現金股息1元 為上市調高額定資本額

日盛台駿國際租賃（6958）31日股東會通過修改公司章程，提高額定資本額至48億元，為股票自興櫃轉上市做準備。日盛台駿股東會也通過2023年盈餘分派每股配發現金股息1元，以31日成交價45.45元估算，現金股息殖利率約2.2%。

日盛台駿國際租賃原本的公司章程額定資本額為40億元，與目前實收資本額35.11億元的差距本就不大，而日盛台駿國際租賃日前經證交所通過興櫃股票轉上市申請，配合轉上市前股權分散規定，將再辦理現金增資，以約股本一成左右估算增資額度，則日盛台駿國際租賃的資本額將增至約38~39億元之間，因此股東會提案討論修改章程，將額定資本額再提高至48億元，增幅約兩成。

多數上市公司若修改章程調高額定資本額，通常調高幅度都不小，以免萬一很快又要觸及上限，得再開股東常會甚至股東臨時會討論通過修章、提高額定資本額的麻煩。不過，此次日盛台駿似乎僅是為上市前準備現金增資額度的需要，來調整額定資本額，因此只提高了8,000萬元，增幅有限。

據了解，證交所通過其轉上市申請後，日盛台駿預計下半年將可完成相關作業，成為第四檔掛牌上市的租賃股。

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