獲利創高...中信金就多發股利

中信金（2891）昨（31）日舉行法人說明會，中信金總經理陳佳文期許，沒有意外的話，看今年的稅後純益能否再創歷史新高，「給股東發多一點股利」，同時表達，審慎樂觀看待今年獲利兩位數成長，因為今年眾多利多消息出籠，環境有利壽險，美遞延降息有利銀行。

中信金控與子公司中信銀今年第1季獲利雙創同期新高，將配發每股普通股現金股利1.8元、盈餘配發率63％。陳佳文指出，主因去年稅後561億元創歷史新高，加上特別盈餘公積金融資產評價損失迴轉近400多億元，決定回饋給股東們，讓逾50萬股東相當開心。

中信金控法人說明會由中信金控總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。陳佳文指出，今年環境有利於壽險表現，子公司台灣人壽第1季就受惠於新台幣貶值，避險成本下降，以及台股上漲，資本市場熱絡、趁機實現獲利，單季稅後純益大幅成長至77億元，較去年第1季虧損大幅改善。

中信金第1季稅後純益209億元，季成長179％、年成長達61％，稅後股東權益報酬率（ROE）19.65％，稅後資產報酬率（ROA）1.02％，每股稅後純益為1.07元。陳佳文回應，雖然不會每1季都如同第1季那麼好，但全年雙位數成長，個人覺得有機會、審慎樂觀看待。

陳佳文說，接下來將進入傳統股利發放旺季，所有壽險業可以從台股股利獲得很大收益，只是台股本益比來到23倍，很難預期股票一直向上，短線獲利了結壓力大，未來「將伺機等待適當時候，尋找合理股價股票繼續投資」，目前壽險子公司投資仍以債券為主、占比七成，股票伺機調節。

此外，假設新台幣升值，對壽險匯兌損失與避險會有比較大壓力，他認為是人壽主要觀察重點。

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