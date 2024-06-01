中信金：併購對象要又好又大 與新光金團隊沒有接觸
近期盛傳，中信金（2891）左看京城銀、也評估新光金控，是否真的有譜？中信金控昨（31）日法說會上，總經理陳佳文首次對外明確回應，一、到目前為止，「我們與新光金管理團隊沒有正式接觸」；二、最理想最好的併購對象「是又好又大的銀行」，希望藉由併購銀行，壯大中信銀規模、客戶群與分行家數。
根據今年第1季最新資料顯示，目前中信金總資產約8.38兆元，新光金總資產5.08兆元，兩者合併，總資產規模將達13.46兆元，直接超越國泰金，成為國內最大民營金控。
但如果就分行家數而言，統計至今年3月底，中信銀共擁有153家分行，與京城銀65家分行合併後，總家數將超過210家，僅次合作金庫的269家，且京城銀南部分行家數占逾半數，有利中信銀拓展中南部市場版圖，切入財管市場，極具有互補性。此外，京城銀2023年每股EPS為5.59元，每股淨值為45.1元，均創新高。
市場盛傳新光金大股東吳東進找上中信金，希望成功出嫁新光金，陳佳文昨日首次代表中信金發聲，指出最理想的併購對象，是又大又好的銀行為主，直言目前並未與新光金的管理團隊正式接觸，但對併購壽險或證券，陳佳文也留下伏筆，如果有互補可以增加營運規模、價錢合理，不排斥評估。
陳佳文解釋兩大需求考量併購對象。一、台灣金融市場很成熟，無論銀行或證券，市占成長要達兩位數很困難，併購永遠是選項，理論上第一考量是又大又好的銀行，因為中信銀是台灣最大的銀行，管理相當好，但存放款的市占率卻僅有8％，這在全球很少見。
二、併購其次考量是擴充分行家數。陳佳文坦言，投資人覺得數位化時代、為何還需要實體分行，但他認為，歐美許多大型銀行對擴充分行不遺餘力。
陳佳文也無奈指出，併購講愈少愈好，這也是海外併購容易成功原因，並指出內部的小組每年都有很多合併案件要評估，只是併購除了看財務試算，「也需要緣份」，因為「你看得上別人，別人不見得看得上你，有時候兩個人情投意合，主管機關也不見得核准」，坦承理論與實際上有很大差異。
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