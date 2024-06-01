台產：經濟佳有利業務推展
台產（2832）昨（31）日召開股東會通過每股配發1.3元現金股利；除息交易日訂於6月18日，現金股利發放日為7月12日。以昨日收盤價計，股息殖利率4.6%。展望今年，台產董事長李泰宏指出，國內經濟隨著半導體投資回溫及資通訊去庫存的進展，加上新興科技、淨零排放等需求，民間投資及消費呈現正成長，將有利於相關業務推展。
展望全球經濟，李泰宏表示，將緩慢地從疫情、戰爭、通膨及高利率與能源危機中復甦，然戰爭未歇、利率仍高、極端氣候和財政縮減，皆抑制經濟增長，世界經濟進入中高通膨、中高利率、中低成長、極高債務的「三高一低」狀態，經濟前景持平。
據了解，股東會平順落幕，台產總經理陳昭鋒報告去年度經營成果。全年度簽單保費收入為83.13億元，成長率為12.86%，自留保費成長率10.33%。連續十年住宅火險市占率排名第一，2023年稅後純益9.78億元；每股稅後純益2.7元。
今年前四月台產累計稅後純益達4.68億元，年增逾三成，EPS達1.29元。台產發言人黃志傑分析，主要是受惠於商業險種成長幅度較大，加上損率控制得宜，因此有不錯的表現。
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