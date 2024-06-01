星主權基金 躍第一金第三大股東
第一金（2892）、華南金昨（31）日同步公布最新十大股東名單，其中，第一金受新加坡政府主權基金青睞，一年來大增持股7.3萬餘張，持股比上升至2.38%，躍升第三大股東，華南金十大股東則是穩定，沒有顯著變化。
第一金在金控股中向來被視為績優生，在公股金控中獲利僅次於兆豐金，但第一金在ESG表現、資訊公開透明度在公股中均居領先地位，因此十大股東中，除新加坡政府主權基金外，也對台股金融族群多所著墨的另一檔外國主權基金挪威央行，也穩居第一金十大股東。
新加坡政府基金一年來加碼第一金7.3萬餘張，持股增至32.4萬餘張，持股比在今年超越長期穩居第三大股東的華南銀行，而挪威央行持股變化不大，今年最新資料只比去年少不到3,000張，仍有15萬張以上。
另一加碼主力為國泰台灣高股息指數股票型基金（ETF），近一年加碼第一金股票3.6萬餘張，持股增至20.6萬餘張，持股比突破1.5%。十大股東中減碼較多的是國泰人壽，持股調節約3萬張，但仍有20萬張以上的庫存部位。
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