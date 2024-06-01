國壽美元保單 宣告利率調高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
主要壽險業6月宣告利率調整情形 圖／經濟日報提供
主要壽險業6月宣告利率調整情形 圖／經濟日報提供

壽險公司持續調高宣告利率提升投資誘因。壽險龍頭國泰人壽6月起將全面調升美元商品宣告利率，幅度介於10至15個基本點；調升後，美元保單最高利率為4.05%，為目前市場上的最高水準；台新人壽、元大人壽6月也跟進同業，將美元保單宣告利率提升至4.05%的最高水準。

國泰人壽6月全面調升美元商品宣告利率，將獲利與保戶分享。國壽高層指出，觀察公司美元區隔帳戶持續表現穩健且有累積收益，6月將適度調升美元商品宣告利率，現售商品調升10~15個基本點，調升後最高利率4.05%，停售商品亦同步調升，公平對待每一位客戶。

調整後，國壽新台幣保單宣告利率最高水準為2.35%，現售美元商品宣告利率最高4.05%。

台新人壽6月調高美元保單宣告利率，現售及停售商品共29張、其中現售商品調整16張，最大調幅為5個基本點，調整後最高利率為4.05%。台新人壽6月也調高新台幣保單的宣告利率，最大調幅10個基本點，其中現售商品調整8張，調整後最高利率為2.5%。

台新人壽指出，在目前區隔資產固定收益債券利息收益率支持宣告利率維持穩定的情況下，適度調整宣告利率以回饋予保戶，並就同一區隔資產現售、停售商品調整幅度採一致標準，以符合公平待客原則。

元大人壽6月跟進調升保單宣告利率，美元保單合計八張，現售占七張，新台幣合計七張，現售為三張。元大人壽指出，依金融環境的現況變化及整體利變型商品營運狀況後，基於穩健經營原則，6月擬將調整部分現售及停售商品的宣告利率，調整幅度約5至10個基本點，調整後，美元宣告利率最高為4.05%。

凱基人壽6月調整台幣、美元現、停售商品宣告利率回饋保戶，預計調整新台幣停售商品119張，調升5至15個基本點；另調整美元現售三張、停售一張，調升5個基本點，調升後新台幣新商品宣告利率最高為2.7%，美元現售商品最高為4.05%。

富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽（2867）、全球人壽，6月宣告利率均維持前一個月水準不變。

統計至昨（31）日為止，包括國泰人壽、全球人壽、遠雄人壽、凱基人壽、第一金人壽、台灣人壽與台新人壽，美元保單最高宣告利率均達4.05%的最高水準。

保單 新台幣

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