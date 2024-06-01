第一金手續費收入衝百億 今年金融換匯交易收益維持高檔

第一金控（2892）昨（31）日法說會報喜，2024年預期全年手續費收入可望創下突破百億元的歷史新高紀錄，加以金融換匯交易（FX SWAP）收益維持高檔，搭配非銀子公司穩健增長，可望推升第一金2024年全年獲利續創新高。

第一金也揭露2024年第1季其他綜合損益（OCI）下滑約11.6%，主因外幣債券評價損失影響，所幸台股部位獲利拉高，因此整體OCI年減幅度有限。

第一金2024年第1季法說會摘要 圖／經濟日報提供

展望今年美國可望不再升息，台股行情看好，因此第一金在海外債券部位將視美國降息時機的預期與市況，秉持逢低進場原則隨時機動調整，賣短債換長債以提升收益。

目前首季外幣債水位略增至3,482億元，台債2,390億元。股票部位考量風險權數調整，因此以維持穩定水位、換股操作提升股息收益為主，目前水位約在210億元，進入除權息旺季，預估今年的現金股息收益約在18億元，比去年略增2億元。

第一金法說會公布第1季在疫後經濟活動陸續恢復、市場追求固定配息與股市居高思危氛圍下，集團獲利持續成長，首季稅後純益70.15億元，年增5.8%，每股稅後純益（EPS）為0.52元。主要子公司第一銀行第1季稅後純益64.93億元，年成長2.7%，其他子公司包括證券、投信、人壽等，合計首季稅後純益較去年同期大幅成長33.2%。

第一金發言人、副總經理李淑玲指出，由於總放款包括企金與個金房貸積極成長，財富管理業務延續去年強勁動能，首季財管手收大增近62%，因此推動一銀首季整體淨手續費收入大增60.7%，達32.63億元，在企金、房貸與財管業務預期成長幅度亮麗下，今年全年手收預期將可望突破百億元，創下歷史新高。

去年貢獻獲利大的FX SWAP收益，今年雖然因為美國升息到頂、台灣央行意外升息，因此預期收益將下滑。

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