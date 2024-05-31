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大陸再中止ECFA關稅減讓 學者憂「這件事」的影響才大

開發金總經理楊文鈞因個人理財需求申報轉讓持股

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

開發金控（2883）31日公告總經理楊文鈞申讓持股2,000張，申讓後其持股開發金股票將降至約2.3萬張，今天申報轉讓後，下周一（6月3日）起即可自市場賣出。

據了解，楊文鈞申讓持股為其個人理財規劃，依照規定經理人屬內部人，因此要處分持股依規定必須事前申報。之前開發金子公司凱基證券總經理方維昌也曾申讓2,000張開發金股票。

凱基證 股票 開發金控

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