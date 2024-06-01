台幣 5月升值1.22角

台股指數昨（31）日歷經一波上沖下洗，終場重挫190點、收在21,174點；儘管台股殺很大，但新台幣匯率在出口商蜂擁拋匯與央行進場調節下由黑翻紅，終場升值2.1分，收在32.42元，總成交量為21.205億美元，連三天創下逾20億美元的成交巨量。

央行統計顯示，新台幣匯率5月升值1.22角，升幅為0.38%。

匯銀主管說，受到MSCI最新半年度調整於盤後生效影響，權值股台積電股價開高走低、台股指數也大舉下挫，外資持續賣股匯出，昨天賣超金額達330.57億元。

據統計，外資昨天匯出超過10億美元，新台幣匯率盤中跟隨台股下挫，盤中最低跌至32.485元，32.5關卡僅半步之遙；不過，因適逢5月最後一個交易日，新台幣匯率又跌深，吸引一大票出口商進場大賣美元，央行也進場拋匯，促使新台幣匯率由貶翻升。

匯銀主管表示，老大（指央行）顯然不希望新台幣匯率太快貶破32.5元關卡。

央行統計顯示，5月主要亞幣走勢升貶互見，星元與新台幣對美元升值，日圓、韓元與人民幣匯率為貶值。

相較於星元匯率5月升值0.66%、為主要亞幣升值冠軍，新台幣匯率升幅0.38%居次；日圓與韓元匯率5月均貶值0.18%，人民幣兌美元僅微幅貶值0.03%。

匯銀主管指出，5月國內股匯走勢亦步亦趨，受到AI題材激勵，股市一度大漲，帶動新台幣匯率激升；展望後市，台北國際電腦展將登場，國際科技巨頭齊聚，是否帶動台股指數續創新高、進而支撐新台幣匯率走勢，成為市場關注焦點。

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