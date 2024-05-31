建立合作機制 碳交所與Verra簽MoU

臺灣碳權交易所日前與國際碳權核發機構Verra簽署合作備忘錄（MoU），內容聚焦於促進高品質碳權的開發、發行和使用，支持可信的企業氣候策略和國家氣候目標。

碳交所總經理田建中表示，碳交所是臺灣唯一依據《氣候變遷因應法》指定辦理該法所定額度交易事宜的官方指定機構，而 Verra 是全球代表性的國際碳權核發機構，MoU將為雙方建立合作機制，促進彼此溝通管道及拓展持續關係。

Verra 東亞與東南亞區域代表 Win Sim Tan 表示，世界應對氣候變遷這個全球危機的時間已然不多，作為致力於氣候行動和永續發展的領先標準，Verra 相信與在地夥伴的合作是成功的關鍵。

簽約儀式於碳交所、臺灣證券交易所及國立中山大學碳權研究與服務中心共同舉辦的「自願性碳市場：誠信與永續」國際研討會舉行，未來碳交所與Verra透過簽署MoU，將共同加速臺灣氣候行動並促進本國碳市場的發展。

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