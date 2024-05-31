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一銀將申設大阪出張所 彰銀之後再有公股行庫進軍大阪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一金今日召開法說會，釋出將赴大阪設出張所的最新訊息。圖／第一金提供
第一金今日召開法說會，釋出將赴大阪設出張所的最新訊息。圖／第一金提供

一銀日本第二據點拍板定案。第一金在法說會後記者會透露，一銀繼東京分行之後，第二據點將設在大阪，並將以出張所（支行）方式申設，預計今年7月提出申請，力拚明年正式成立。

有別於許多國銀競相前進九州，在福岡或熊本設點，一銀則作出不一樣的選擇，和彰銀兩家公股行庫，都選擇在大阪設置出張所，若一銀大阪出張所也設點獲准，若再加上兆豐的大阪分行，則公股行庫裡，共有三家大阪據點。

之所以未隨波逐流到台積電設廠所在的福岡設點，而是選擇大阪，第一金副總暨發言人李淑玲分析，目前透過東京分行，已掌握到對熊本客戶的服務，未來結合東京與大阪據點之力，業務串聯效果更大，包括一銀的業務，觸角亦較廣，因此最後選大阪設置出張所。

第一季海外獲利占比大約9.5%，獲利8.4億元，對此，李淑玲說明，第一季因為打呆的關係，超額提損部位就有16.5億元，主要都和美國商用不動產的有關，倘若還原超額提存，則海外獲利占全行獲利比重已有30.3%，至於超額提存的16.5億，李淑玲表示，通常之後回收率都有到8成以上，估計約10億元仍會回來。

至於新南向設置據點，李淑玲說明，重心會放在現有的三家辦事處是否升格分行，例如仰光辦事處的升格。

一銀也出示最新統計，今年首季的房貸業務成長率超過10%，預計全年也將有10%的成長率，其中，新青安貢獻整體房貸業務增量占比就高達43%。

最新統計也顯示，全國成長較多三大區，分別是高雄、新北市、台南市，房貸年增率分別為76.6%、61.4%、7.7%；其中，高雄和台南市的房貸業務量，亦和台積電所帶動的設廠效應有關。

對於房市展望，第一金則認為房市價格有撐，對此李淑玲分析，主要有三大原因，包括：1、房價建造成本居高不下、人工缺乏等；2、地震天災引發的都更需求，也讓房市有其動能；3、新政府上台推動減碳措施，碳稅計入營建成本也會推高房價，這三大因素，使房價「欲小不易」，對房市有支撐力道，所以，她對後市不看淡。她也指出，新青安也激發出剛性需求買盤，看起來未來一、二年內，房市仍有熱絡榮景。

一銀 大阪 房市

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