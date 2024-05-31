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央行示警：壽險業國外投資面臨較高市場風險 應持續關注現金流變化

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行最新一期金融穩定報告指出，壽險業國外投資以美元部位逾九成為主，壽險公司積極採用衍生性金融商品避險，及依規定提存外匯價格準備金因應，但大額未避險部位的匯率風險仍高，且保費收入衰退幅度縮減，應持續關注未來現金流的變化。

央行報告指出，2023年底壽險公司國外投資部位持續成長至21.86兆元，國外投資以美元部位逾九成為主，為降低匯率波動衝擊，壽險公司積極採用衍生性金融商品避險，及依規定提存外匯價格準備金因應，但大額未避險部位的匯率風險仍高，應持續密切注意。

央行也提醒，壽險業2022年7月以來，受利變型保單銷售大幅下滑及投資型年金保險銷售續縮影響，各月保費收入金額多低於保險給付；2023年保費收入2.19兆元，年減6.27%，相較前一年減幅的21.43%，衰退幅度已趨緩，全年保費收入扣除保險給付後，現金流出約2,175億元。

央行表示，雖然12月底現金部位達9,443億元、壽險公司也有投資收入，尚足以因應現金流出，加上金管會積極監控壽險公司現金流，並放寬保險業從事附條件交易的債票券種類，有助於緩解業者資金壓力，但部分壽險公司將金融資產重分類為按攤銷後成本衡量，恐壓縮未來出售債券變現空間，加上今年第1季保險給付金額續增，應持續關注未來壽險公司現金流的變化。

保發中心統計顯示，4月壽險業保費收入持續低於保險給付，單月現金淨流出534億元，已連兩月突破500億元規模；累計今年前四月，壽險保費收入為7,454億元，低於保險給付8,518億元，現金淨流出累計超過千億元、高達1,064億元。

保險 壽險公司

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