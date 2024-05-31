央行：購屋負擔增加 但不動產貸款風險控管尚屬良好
新青安房貸上路後，房市氛圍轉趨熱絡，中央銀行今天發布的金融穩定報告指出，不動產市場交易回溫且價格居高，使得民眾購屋負擔增加，但從金融穩定的角度來看，不動產貸款風險控管尚屬良好。
中央銀行今天發布第18期金融穩定報告，彙整112年初至113年4月間國內外經濟金融情勢發展，並分析影響金融體系的風險。
針對外界關注的房市議題，央行指出，112年第3季起，隨著政府推出青安貸款精進方案（新青安貸款），不動產市場交易回溫且價格居高，民眾購屋負擔增加，全國房貸負擔率及房價所得比均逐季緩升，六都中以台北市購屋負擔最重。
央行金檢處副處長潘雅慧說明，央行關心的是金融穩定，如逾放比高不高，不動產貸款風險控管好不好，如果有意外狀況，會不會影響銀行健全經營。
潘雅慧指出，113年3月底，購置住宅貸款與建築貸款的逾放比率分別降至0.06%及0.04%，顯示不動產貸款風險控管尚屬良好；此外，去年底逾期放款覆蓋率逾960%，是相當高的水準，此數值108年才500%多，顯示銀行一直在拉高備抵呆帳的提存，預先儲糧，因應未來可能風險。
潘雅慧說明，金融穩定在意的並非房價創高，而是借款人負擔能力如何，如果借款人能夠承受房價、債務負擔能力也夠，央行就比較不會擔心。
不過潘雅慧指出，不動產放款集中度還是有一定程度，央行仍將密切關注房市。
央行自109年12月起，5度調整選擇性信用管制措施，且與金管會合作加強不動產貸款專案金檢，督促銀行落實法規遵循，相關部會也相繼修法，防堵短期炒作與避稅漏洞等，有助房地產市場穩健發展。
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