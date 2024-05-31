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金融科技公司 INSTO 與美國合眾銀行合作 進軍北美市場

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣金融科技公司 INSTO（台灣盈士多科技）今天宣布，旗下產品 INSTO Tap 將與U.S. Bank（美國合眾銀行）合作，正式登陸北美市場。

INSTO是由台灣金管會指導、由金融總會委託資策會成立的金融科技創新園區（FinTechSpace）自2018年開始育成的首批台灣金融科技公司之一。在五年的育成期間，2021年時首先成功與台北富邦銀行合作，推出全球領先的INSTO Tap信用卡收款 App。自上線以來，該應用已獲得超過四千名商家的廣泛使用。經過在台灣市場的驗證後，INSTO今天召開記者會，宣布與美國前五大銀行 U.S. Bank 的合作協議，正式進軍北美市場。

INSTO創辦人兼執行長陳仁彬表示：「這次發佈的產品為第一階段的 Open Beta 公測版本，僅開放企業商家註冊使用。上線後，我們將持續改進產品，預計於 2024 年第二季正式推出正式版。屆時，將開放美國個人賣家註冊，但需符合美國公民身份要求。」

INSTO Tap為台灣的第一個信用卡收款App，INSTO表示，除了思考如何讓生活更便利之外，也同樣在意用戶的資料安全。除了符合PCI DSS支付卡產業資料安全標準規範外，也嚴格遵守交易的3DS驗證機制，大大降低危險交易發生，而此次的北美上線也代表著台灣金融科技團隊的一大里程碑。

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