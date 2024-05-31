快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

推一碼掃天下 全支付 TWQR「0%手續費」活動延長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

全支付拓展金融生態圈不停歇，攜手投信提供全支付帳戶買基金服務；即日起，透過全支付App即可直接進入輕鬆完成開戶及支付綁定，申購25檔熱門基金，無論單筆或定期定額最低每筆1,000元，2024年12月31日前均享0手續費優惠。

不只理財享「0手續費」優惠，加入全支付TWQR也享「0%手續費」！自2024年3月11日全支付TWQR正式上線以來，以「0%手續費」吸引商家採用「一碼掃天下」的簡便收款方式，提升營運效率廣受好評；全支付今日宣布，「0%手續費」活動好評延長，2024年12月31日前加入全支付TWQR的商家，手續費減免至2025年12月31日，減輕商家營運壓力，共同響應政府政策加速推進電子支付普及化，創造更便利的支付環境。

隨著TWQR的順利拓展，全支付環台第二輪第三站來到台中、彰化及南投，活動期間消費筆筆最高享11.5%全點回饋，使用帳戶付款優惠再疊加最高享15%全點回饋。

全支付 生態

延伸閱讀

嘉縣正義國小廢校變身 獲全球卓越建設獎肯定

南投埔里路邊停車7/1起收費 杜絕公用淪私人車位

南投草屯垃圾焚化爐不符標準收費貴 停機20年今年8月開拆

與許淑華共推南投巧克力 韓國瑜：她在立院 溫度會更高

相關新聞

中信金擬併新光金？總座陳佳文：未正式接觸 想併「又大又好的銀行」

中信金是否評估併購新光金，近日成為金融業熱門話題，中信金總經理陳佳文今日在法說會上首度做出明確的回應，一是中信金並未和新...

央行金融穩定報告示警 景氣前景具四大風險

中央銀行今天發布第18期金融穩定報告，對於景氣前景，央行示警四大風險，包括：未來主要央行貨幣政策調整力道、地緣政治風險及...

華南銀行資訊大樓搬遷 端午連假凌晨暫停服務

華南銀行（2880）新資訊大樓即將啟用，並於端午連假期間進行資訊大樓搬遷作業，以於連假後提供客戶更加穩定的資訊體驗；預計...

LINE Bank 台美雙幣10%優利 再延長至6月30日

純網銀LINE Bank 15日開辦外匯服務，昨宣布延長高利存款方案至6月30日，於LINE Bank開立外幣帳戶，除了...

影／欣興股東會董座曾子章：下半年迎在 5G AI 商機可成長

台商載板龍頭欣興（3037）董座曾子章31日在股東會上提到，今年持續受到存貨調整地緣政治，上半年沒有明顯改善，但下半年在...

台幣大跌 兩天貶值2.73角…匯價將測試32.5元關卡

美債殖利率居高不下，熱錢抽腿撤出，拖累匯市爆量重挫。新台幣匯率昨天重貶1.43角，收在32.441元，連兩貶並為三周新低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。