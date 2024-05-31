推一碼掃天下 全支付 TWQR「0%手續費」活動延長

全支付拓展金融生態圈不停歇，攜手投信提供全支付帳戶買基金服務；即日起，透過全支付App即可直接進入輕鬆完成開戶及支付綁定，申購25檔熱門基金，無論單筆或定期定額最低每筆1,000元，2024年12月31日前均享0手續費優惠。

不只理財享「0手續費」優惠，加入全支付TWQR也享「0%手續費」！自2024年3月11日全支付TWQR正式上線以來，以「0%手續費」吸引商家採用「一碼掃天下」的簡便收款方式，提升營運效率廣受好評；全支付今日宣布，「0%手續費」活動好評延長，2024年12月31日前加入全支付TWQR的商家，手續費減免至2025年12月31日，減輕商家營運壓力，共同響應政府政策加速推進電子支付普及化，創造更便利的支付環境。

隨著TWQR的順利拓展，全支付環台第二輪第三站來到台中、彰化及南投，活動期間消費筆筆最高享11.5%全點回饋，使用帳戶付款優惠再疊加最高享15%全點回饋。

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