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中信金擬併新光金？總座陳佳文：未正式接觸 想併「又大又好的銀行」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金總經理陳佳文下午出席法說會，首度對外說明中信金的併購態度。圖／本報資料照片
中信金總經理陳佳文下午出席法說會，首度對外說明中信金的併購態度。圖／本報資料照片

中信金是否評估併購新光金，近日成為金融業熱門話題，中信金總經理陳佳文今日在法說會上首度做出明確的回應，一是中信金並未和新光金的管理團隊有任何正式的接觸；二是中信金最理想的併購對象是「又大又好的銀行」，至於壽險或證券，若有不錯的標的：「和中信有互補、增加營運規模及價格合理」，也不排斥評估。

在新光金大股東吳東進牽成中信金併新光金之後，外界關注中信金的意願究竟如何？陳佳文今日以上述兩項回應，首度代表中信金發聲。

所謂最理想的併購對象是又好又大的銀行，陳佳文分析，雖然中信已是台灣最大的銀行，但存放部位占比只有8%，這在全球少見，所以若能以併購擴大規模及客戶群，對中信金將是有幫助的。

陳佳文對此相當肯定實體通路的價值，認為即使在數位化的當下，中信銀的分行家數仍不太夠，因為臨櫃服務仍有一定的需求。他直接舉加拿大的RBC，或美國的摩根大通這些國際知名銀行為例，這些銀行仍對實體分行擴充不遺餘力。

陳佳文進而直言，很多服務仍不能用線上成交，用實體分行服務才有溫度，尤其反詐規定更嚴格之後，臨櫃需要更大，包括更多對客戶的關懷及提問，因此中信銀最新發現，半數以上分行反映客戶等待時間很長，已超過20分鐘。

中信金評估併購京城銀之後，又再傳出併購新光金，很多合併案都和中信金有關，對此，陳佳文表示，中信金有一組人，每年很多案子都在評估，併購複雜度的確很大：「除了財務，也需要緣份！」他進而打趣，你看得上的，人家看不上你，人家看得上你的，你看不上人家：「即使情投意合，主管機關也不見得會核准！」所以有很多複雜因素。

被問及對於大股東辜仲諒重回中信金董事會的看法，陳佳文說，辜仲諒是中信金最大的，具控制性的股東，即使以前不在中信金董事會，但對中信金的發展、重大事項均關心，而且具有一定的影響力。如今回到董事會，以他的資歷，包括當過銀行總經理、銀行董事長、金控總經理，及在台灣、東南亞、日本的人脈都非常好，回到董事會對於業務的拓展、關係維護，都非常正面，出任董事之後和經營團隊溝通也會更順暢，預計會給中信金帶來很大的助益。

中信金 併購 新光金

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