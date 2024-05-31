央行金融穩定報告示警 景氣前景具四大風險

中央銀行今天發布第18期金融穩定報告，對於景氣前景，央行示警四大風險，包括：未來主要央行貨幣政策調整力道、地緣政治風險及氣候變遷，增添通膨與經貿發展不確定性，高利率環境、中國大陸經濟下行風險及全球經濟碎片化與供應鏈重組等因素，均可能對全球經濟發展與金融穩定產生不利影響。

央行強調，將密切關注相關後續發展對我國經濟金融之可能影響，並適時採取因應措施，以促進國內金融穩定。

央行今天行發布第18期金融穩定報告，彙整2023年初至2024年4月間國內外經濟金融情勢之發展，並分析影響我國金融體系之風險，提供各界參考。

央行指出，本期報告之主要重點為：

（一）國內外總體環境受主要央行貨幣政策走向及地緣政治影響

1、2023年全球抑制通膨期間，經濟成長率僅小幅下滑，仍具韌性，且全球金融情勢隨市場對降息預期轉趨樂觀而漸寬鬆。我國經濟成長減緩，通膨率緩步回降；外債規模小幅增加，但外匯存底充裕，償付能力仍佳；政府財政雖有赤字但債務下降，且均維持於可控制範圍。企業部門之上市櫃公司營收及獲利均下滑，但短期償債能力仍佳；家庭部門財務體質健全，惟應密切注意部分負債程度較高家庭之還款能力變化；下半年起不動產市場交易回溫且價格居高，民眾購屋負擔增加，政府持續落實與精進健全房市措施，以利市場穩健發展。

2、 展望2024年，全球製造業及服務業展望逐漸回升，惟因地緣政治緊張與融資成本居高，預測全球經濟成長將持平，通膨放緩但仍居高，且主要經濟體貨幣政策走向、地緣政治風險升溫等問題，恐為全球金融穩定帶來風險；我國在出口及民間投資可望回溫，且民間消費溫和成長及政府支出續增下，預期經濟成長率將回升，通膨則趨緩。

（二）我國金融市場、金融機構及金融基礎設施順利運作

1、2023年我國票債券市場規模多呈擴增，臺債殖利率緩跌後逐漸回升，股市震盪走升且創新高，新臺幣對美元匯率大致呈貶值走勢，外匯市場維持動態穩定。今年初以來，臺債殖利率走高，上市及上櫃股價指數持續上漲並屢創歷史新高，新臺幣對美元匯率走貶，波動幅度相對穩定。

2、2023年本國銀行受惠於投資收益及換匯交易利益增加，獲利續創新高，且資產品質與資本適足率均提升；壽險公司獲利大減，但今年第1季已顯著回升，且資本適足率上揚；票券金融公司獲利衰退，但資本尚屬適足。國內重要支付系統均運作順暢，本行與金管會加強氣候變遷情境分析之研究與實作，金管會則強化虛擬資產平臺及網路借貸平臺之管理。整體而言，我國金融體系仍維持穩定。

（三）央行持續於必要時採行措施以促進金融穩定

1、今年3月央行調升政策利率，有助抑制國內通膨預期心理，且實施公開市場操作、賡續執行選擇性信用管制及相關配套措施，並採行彈性匯率政策，以維持金融穩定；金管會則持續強化保險業風險承擔能力及加強指數股票型基金(ETF)市場監理，並增進金融機構委外作業之風險管理及防制非法境外基金等。

2、未來主要央行貨幣政策調整力道、地緣政治風險及氣候變遷，增添通膨與經貿發展不確定性，高利率環境、中國大陸經濟下行風險及全球經濟碎片化與供應鏈重組等因素，均可能對全球經濟發展與金融穩定產生不利影響。央行將密切關注相關後續發展對我國經濟金融之可能影響，並適時採取因應措施，以促進國內金融穩定。

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