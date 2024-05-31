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新台幣升2.1分 收32.42元

中央社／ 台北31日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.42元，升2.1分，成交金額14.85億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.41元，最高32.378元、最低32.485元。

外匯 新台幣

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