網銀推自然人董事受肯定 責任遊戲為泛娛樂業 ESG 首創

由當代法律雜誌與台灣法律人雜誌共同主辦的「ESG及淨零碳排實踐及展望」研討會在政大公企中心舉行，會中邀請包括立法委員鍾佳濱、中華經濟研究院代理院長王健全等多位專家學者暢談ESG企業發展、社會責任和碳交易等相關議題。其中，與談人鼎力法律事務所的田振慶律師在分享股東行動主義及企業社會責任做法時，特以網銀國際為例，表示網銀無論是在此次智冠改選中提出的「全自然人董事名單」、或是自發推動的「責任遊戲」研究，都為企業社會責任做成良好示範。網銀國際對於能被引為正向範例深感榮幸，表示永續治理及透過合理機制來加強遊戲社會責任，都是公司長期關注的議題，也希望藉此拋磚引玉，帶動整體遊戲產業一起健全發展。

田振慶律師針對ESG議題表示，ESG要有動力，外部壓力與內部反省都要兼具；外部壓力就是股東行動主義，而內部反省則來自企業自發性的社會責任作為。」因此他認為網銀國際在經歷智冠（5478）換股案後，還願意放手推全自然人董事的胸襟值得敬佩。另外在舉例企業社會責任作為時，他提到很多企業的社會責任是煙火式的，缺乏延續性，也再次提到網銀國際願意推動責任遊戲不僅是良好範例，更是相當不容易的挑戰。

網銀國際表示，許多人誤解遊戲產業應與ESG沾不上邊，但在全球ESG浪潮下，遊戲產業能著墨的點亦不在少數。如網銀國際率業界之先投入研究的「責任遊戲」，在國外已有先例，但國內則是才剛開始。網銀國際從ESG角度出發來推動此研究，期以最完整面向的分析，找出遊戲成癮的高風險玩家，應用大數據分析玩家背景資料，形塑出遊戲玩家的生活習慣及消費行為模式，以利未來設計遊戲做出區隔，以及對高風險玩家建立可能的防火牆機制。除了推動責任遊戲，網銀國際為健全泛娛樂產業，亦透過網銀國際影視投入影城經營、投資影視製作，並透過電競協會的星光計畫打造學以致用的產學合作生態，藉由網銀基金會建置拾本書堂及推動各項公益項目，皆充分展現發展ESG的決心。

未來，網銀國際也將在發展泛娛樂事業版圖的同時，持續透過與產官學界緊密合作，整合台灣泛娛樂產業的上下游，並著眼國際市場，以策略性暨長期性的觀瞻推動企業社會責任，期許成為泛娛樂產業的永續領導者。

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