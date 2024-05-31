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台灣銘板股東會／通過配發現金股利1元 今年三箭齊發注入活水

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣銘板（6593）31日舉辦股東常會，由董事長劉立恩主持，股東出席率達51.69%，通過去年度股利，每股配發1元現金股利，股利配發率近5成；展望今年，維持審慎樂觀態度，可望在新產品、新訂單、新產能三箭齊發下，持續為營運挹注新的成長動能。

台灣銘板去年積極推進卡片(含冷錢包卡)業務，受惠於消費者對多元支付方式的需求高漲，及國內外旅遊熱潮、銀行換卡潮、銀行和網路銀行積極推出各種聯名信用卡、綠色信用卡等，帶動消費者用卡需求維持穩健成長態勢，加上限量發行之NFC感應式冷錢包「FortVax」訂單在去年9月開始逐步出貨的助益下，去年卡片(含冷錢包卡)營收比重增加至71.44%。

台灣銘板在成本與費用嚴控、產能生產效率精進、產品組合結構朝高毛利率產品接單優化等策略執行下，挹注去年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率呈現三率三升，去年EPS為2.08元。

台灣銘板表示，以目前在手訂單來看，今年以來承接多張新款金屬信用卡卡片新產品的訂單量產，目前已有3家銀行正式下單量產中；展望今年，台灣銘板維持審慎樂觀態度。

台灣銘板指出，除了既有的卡片及卡片個人化訂單保持良好的生產與出貨排程，且部分新訂單遞延至第2季出貨外，由於近期多家銀行業者為擴大市場版圖進而合併整頓，也帶來客製化卡片換卡專案服務訂單，預計第2季起逐步加入生產排程中，隨著銀行換卡潮拉動，期望第2季營運表現有較佳的成績單。

此外，台灣銘板看好Web3.0發展市場，冷錢包簽帳卡業務目前使用之晶片已通過 MasterCard 認證，並與萬事達卡國際組織 BIN Sponsor 新加坡商 MatchMove 完成簽約，預計今年下半年展開業務推廣，也積極尋求異業結盟，擴大Web3.0簽帳卡應用場景，落實虛實結合，創造訂單保持良好能見度。

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