國票金通過對獨董提吿 董事長魏啟林：會審慎處理

國票金今天舉行股東常會，會中通過對獨立董事陳惟龍提起訴訟案。國票金董事長魏啟林表示，因股東在期限內提案，依照公司法規範，才會新增討論議案，相關決議皆依公司法進行，會審慎處理。

國票金今天舉行113年股東常會，包括承認112年度盈餘分配案，討論公司盈餘轉增資發行新股案、解除第8屆董事競業禁止限制案，以及依法對獨立董事陳惟龍提起訴訟案，案件全數通過，會中也通過每股現金股利新台幣0.73元，股票股利每股0.246元。

魏啟林致詞時表示，去年全球經濟受到升息效益、通膨高漲、中國疫後經濟不如預期影響，抑制市場需求，各國製造業活動減緩，加上中美貿易跟科技角力持續，國內產業持續調整庫存。國票金去年稅後淨利20億27萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.58元，迴轉帳面特別盈餘公積後，可分配盈餘達33億元。

根據議事手冊，股東諾威斯股份有限公司認為陳惟龍不具專業與獨立性，先前更在會議多次霸凌經理人，藉由不當核銷私人球敘，損害公司利益，因此請公司依法對陳惟龍提起訴訟，賠償公司損失。由於諾威斯股份有限公司代表人為旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中，引起市場關注。

今天股東會上也有股東登記發言，投資人保護中心代表指出，此案已有媒體報導，對公司形象造成一定影響，希望公司不論通過什麼決議，都可以盡快解決紛爭，避免損害公司與股東利益。

股東李小姐指出，獨立董事依法對公司有行使調查權，陳惟龍委任專業律師對公司相關人員詢問，質疑公司是依據哪些法律，阻止監督調查。另外提案人針對陳惟龍核銷費用不滿，但核銷費用屬於公司內部行政流程，不理解為何此案不在公司內部稽核審查，而要提案到股東會進行決議。

她表示，蔡紹中是當初陳惟龍的調查對象之一，希望了解有沒有召開董事會前會，但後續卻反過來由諾威斯提案，質疑股東濫用提案權，其他董事卻也沒提出意見。

魏啟林表示，獨立董事行使調查權，公司也有請律師配合調查，整個程序上雙方律師都有協調，沒有造成衝突。另外因股東在期限內提案，依照公司法規範，才會新增討論議案。他強調，若有相關決議，會請律師審慎研議，一切依照公司法進行，會審慎處理。

國票金今天股東會出席率達到70.91%，經表決程序後，對獨立董事陳惟龍提起訴訟案同意比例為58.89%。國票金指出，本案經股東會決議通過，公司將審慎評估研議，由審計委員會依公司法相關規定辦理。

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