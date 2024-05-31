國票金股東會／通過每股配0.976元 寫17年新高
國票金融控股公司（2889）今(31)日召開股東會，由董事長魏啓林主持，主要通過議案為盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案。
國票金去年度經營環境受到Fed激烈升息的影響，對於以票券業為經營主體的金控公司而言經營環境極為不利，但受惠票券授信利差及業務量的提升，及股市成交量及指數上漲，國票金控集團在證券經紀業務、自營及股權商品各項投資業務獲利尚佳，2023年度稅後淨利20億27萬元，每股稅後盈餘0.58元，較前一年成長55%。
魏啓林表示，子公司國際票券2023年度持續優化債券投資組合，並加強動態調整債券部位，提升整體收益率，全年度稅後淨利16億3,086萬元。國票證券因台股指數上揚，證券交易量成長，全年度稅後淨利11億7,565萬元。國票創投在資本市場之成績表現尚佳，加上轉投資中國大陸之國旺租賃公司營運穩健，全年獲利人民幣2,482萬元，國票創投全年度稅後淨利2億4,120萬元。樂天國際商銀持續擴大資產規模、增加生態圈客戶群、發展放款及投資雙核心業務引擎、並與電子支付平台合作，客戶數、存放款餘額均較上年度成長，惟尚未達經營規模，全年度虧損5億2,444萬元。
國票金控表示，2023年稅後淨利20億27萬元，迴轉去年特別盈餘公積後，可分配盈餘33億6,792萬元，股東會通過配發現金股利每股0.73元，股票股利每股0.246元，按5月30日收盤價15.3元計算，現金股利殖利率4.77%。國票金控延續過去的股利政策，兼具股利殖利率及公司成長，採取現金股利及股票股利並行，以回饋股東。
關於股東提案，請公司對陳惟龍獨立董事提起訴訟，請求賠償乙案。因本次股東常會，代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過半數(58.89%)同意，本案經股東會之決議通過。公司將審慎評估研議，由審計委員會依公司法相關規定辦理。
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