統一投信多重資產基金 投資布局攻守兼備

全球股市在地緣政治降溫下進行反彈，美股、台股、日股及韓國成為全球投資AI題材的標的，股市可望維持多頭格局，加上通膨放緩趨勢不變，Fed走向降息循環下，將進而提升債券未來表現正向，是債市進場布局的好時間，資金可望輪動，投資人可透過多重資產基金參與布局，一次掌握全球股債市場成長優勢。

根據晨星數據顯示，統計至4月30日，統一全球動態多重資產基金在績效成績上表現相當亮眼，本基金一年報酬率為44.50%，各期間績效表現在同類型中排名前1/4。透過多元資產配置不但可在不同景氣環境下發揮各自強項，亦可分散投資單一資產風險，達到互補進而追求創造多元收益及報酬。對於想要追求報酬成長與降低波動的投資人來說，將多重資產基金納入為投資配置，可掌握資產輪動獲勝的機會。

統一投信表示，全球投資市場多空交錯反覆牽動市場，投資方向難度提升，建議投資人可透過多重資產基金進行多元配置，不但有助分散投資風險，亦可達到多元收益及攻守兼備目標。統一全球動態多重資產基金以新台幣、美元及人民幣三種幣別，同時有累積型及配息型，提供投資人在市場中靈活運用資金多重選擇。

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