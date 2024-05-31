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LINE Bank 台美雙幣10%優利 再延長至6月30日

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

純網銀LINE Bank 15日開辦外匯服務，昨宣布延長高利存款方案至6月30日，於LINE Bank開立外幣帳戶，除了享有1.2%美元活存優利，活動期間內於LINE Bank外幣活存帳戶存款每日餘額達2千美元（含）、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（2024年5月14日），次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10%。

LINE Bank第一階段開放匯款至美國的美元帳戶，無須臨櫃辦理，也無須額外開立外幣帳戶，提供客戶直接透過台幣帳戶匯款，於匯款時自動結匯，線上申請後最快當日即可到帳。

LINE Bank另提供受款帳戶驗證服務，於匯款前事先驗證受款銀行的受款帳號及戶名正確性，藉以提高匯款成功率、減少退匯情形發生；首次體驗該服務免費，之後每次驗證費用為NT$100。

LINE Bank表示，有別於一般跨境匯款、需被層層收取費用，LINE Bank無額外收取跨境處理費及中轉行手續費，6月30日前匯款手續費只要NT$150，款項即可全額抵達受款銀行。每筆最低起匯金額NT$500，低門檻加上低手續費。

LINE Bank總經理黃以孟表示：「LINE Bank打造的普惠金融，希望讓所有用戶都能享受到VIP的優惠及服務，便利、匯款資訊即時透明、受款資訊驗證服務、低門檻、低手續費，這五大特色解決過去用戶在跨境匯款時的不便，上線至今也接獲不少用戶正向回饋，成為未來LINE Bank開發新服務的最大動力。」

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