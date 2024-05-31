街口支付618閃購節開跑 攜手14大電商祭專屬加碼

電商618購物節倒數三周，不少民眾開始研究各家電商平台及支付優惠，街口支付（JKOPay）瞄準龐大網購商機，宣布「6.18 街口閃購節」正式開跑，民眾即日起可先於活動頁領券，6月5日至18日於街口支付數千家電商品牌消費即可自動折抵，優惠疊加最高回饋26%、現折4,000元起，618當日消費滿萬還享Gogoro Delight抽獎資格（價值76,500元）。

根據資策會2023年調查，行動支付已取代實體卡成為民眾在網路商店的首選支付工具，街口支付也分享，2023年6.18閃購節期間交易額最高的電商類型除了綜合型電商外，也包括活動旅遊、3C 配件與家電、日用百貨等，對此街口支付今年特別攜手momo 購物網、PChome 24h 購物、91APP合作品牌、蝦皮購物、Klook、KKday等14家知名電商祭出高額專屬加碼，618購物節期間線上預訂旅遊行程、選購高價3C家電、幫家中補貨日用品使用街口付款，用街口付款可享高達33%優惠，折上再折最划算。

街口支付舉例，民眾於指定電商下單並於街口支付選擇指定付款工具，蝦皮購物「理膚寶水全護極致抗油光防曬亮白四件組」最低 890元起、「專科保濕水凝露」三入最低 617 元、KKday「東京哈利波特影城門票」兩人同行每人最低 1,078 元起、Klook 五星級「普吉島克雷斯特度假村」兩晚最低1,897元起、Friday 購物「AirPods Pro 2」最低 5,740 元起，建議民眾搭配街口活動攻略及各項付款工具優惠。

街口表示，民眾使用「台新街口聯名卡」綁定付款，於91APP指定網購品牌消費滿3,000元享最高6%回饋；若使用「王道銀行帳戶」付款，則享5%街口幣回饋；如使用「街利存帳戶」扣款，則享2%回饋無上限。

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