康和證五度贊助稻江青棒隊 鄭大宇：支持基層棒球發展

康和證券（6016）支持基層棒球發展，捐款35萬元予稻江商職青棒隊，這也是第五度贊助捐款，期能培育更多台灣之光，讓國球根基更加穩固與茁壯。

稻江商職青棒隊111年在第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽，榮獲第7名，打出隊史最佳成績；112年臺北市教育盃高中棒球錦標賽青棒甲組冠軍、臺北市學生棒球秋季聯賽青棒甲組鋁棒組冠軍等，均有不錯的表現。

康和證券董事長鄭大宇表示，稻江商職青棒隊的部分球員，屬於偏鄉低收入戶弱勢原住民，贊助稻江青棒隊，就是要挹注基層棒球發展資源，讓球員堅持棒球夢想，並給球員多一點的照顧與品格教育的養成，讓他們能多一些學習的機會，開拓球員的視野與增強自信心，並培養一技之長，創造實現未來更多的夢想。也感謝稻江商職師長與同學們的努力與付出，在生活與技能上全面的照顧，等未來有能力的時候，去改變自己的生活與家庭，翻轉未來。

贊助國球更是康和證券企業社會責任的落實與體現，優秀的球員需要安定的養成環境，讓有興趣打棒球的孩子從國小就可以開始打，一直打到大專、業餘或職棒，讓台灣各級棒球發展不斷層，而原住民棒球選手的優異球技，更是台灣棒球在世界得以發光發亮的重要推手，期望有更多的企業支持認同棒球運動！

稻江商職主任陳怡秀表示，稻江青棒隊從最初13名球員，到現在約60~80位球員，平日練球之餘，假日可以到飯店工讀實習，除賺取一些生活費外，也在高中三年學習其它職業技能與就業能力，學習應對進退的社會經驗，如果未來不打球也有其他出路，對球員栽培非常用心。

稻江青棒隊112年屢創佳績，分別榮獲臺北市教育盃高中棒球錦標賽青棒甲組冠軍、臺北市學生棒球秋季聯賽青棒甲組的鋁棒組冠軍與木棒組季軍、全國太平洋能高盃木棒組冠軍、陽明山盃全國三級棒球標賽季軍等。

近程目標期能打進全國高中棒球聯賽前六強及黑豹旗四強，中程目標則是輔導校隊學生考上大專校院四技重點運動項目體育績優科系，遠程目標為培育未來職業棒球球員，進而成為美國大聯盟球員。

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