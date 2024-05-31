影／欣興股東會董座曾子章：下半年迎在 5G AI 商機可成長

台商載板龍頭欣興（3037）董座曾子章31日在股東會上提到，今年持續受到存貨調整地緣政治，上半年沒有明顯改善，但下半年在5G AI商機之下預期下半年可成長。

曾子章也指出，欣興長期和客戶策略合作開發新品與擴廠，致力於開發產品與優化產品組合，特別是開發藍海市場。另外公司大力推動ESG等各項措施，去年並獲得永續企業白金獎，是企業努力追求的KPI，感謝股東客戶協力廠的支持，公司持續努力服務客戶，來謀取最大福祉回饋股東社會利害關係人與永續經營。

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