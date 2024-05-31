影／欣興股東會董座曾子章：下半年迎在 5G AI 商機可成長
台商載板龍頭欣興（3037）董座曾子章31日在股東會上提到，今年持續受到存貨調整地緣政治，上半年沒有明顯改善，但下半年在5G AI商機之下預期下半年可成長。
曾子章也指出，欣興長期和客戶策略合作開發新品與擴廠，致力於開發產品與優化產品組合，特別是開發藍海市場。另外公司大力推動ESG等各項措施，去年並獲得永續企業白金獎，是企業努力追求的KPI，感謝股東客戶協力廠的支持，公司持續努力服務客戶，來謀取最大福祉回饋股東社會利害關係人與永續經營。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言