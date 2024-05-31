保德信總經理由梅以德接任 下一步進軍 ETF 市場

保德信投資管理（PGIM）宣布，自4月1日起，保德信總經理由梅以德接任，領導其在台灣的業務，原總經理張一明榮退。梅以德指出，未來將運用保德信以台股起家的專業優勢，進軍ETF市場。

保德信新任總經理梅以德畢業於美國賓州州立大學資訊管理碩士，業界經驗跨足業務包括投信、投顧、銀行等不同領域，迄今累積20年以上資產管理、業務規劃經驗，培養出豐富的管理能力，並具備多元靈活的領導策略，更熟稔於台灣資產管理業的發展。

梅以德曾任職於百達投顧總經理、德銀遠東投信總經理，2022年6月轉戰至保德信擔任行銷長，為保德信行銷策略、通路銷售注入新觀點與具前瞻性的計畫，並積極參與永續發展等公司治理相關議題，親自擔任ESG專責主管，針對氣候變遷與風險管理、ESG投資、碳盤查、永續揭露等進程，積極指導並提供建議。

保德信總經理梅以德指出，保德信未來的首要之務是積極開展業務，持續提升品牌在台灣市場的能見度，因應台灣基金理財市場的轉變，打造更完善的基金產品線，第一波將引進更多具競爭力與特色的境外基金，下一步則會運用保德信以台股起家的專業優勢，進軍ETF市場，保德信自成立以來，長期耕耘境內基金發展並獲得居前的績效與規模累積，期許能提供更多元與專業的策略，豐富台股的ETF市場。

梅以德表示，PGIM為世界領先的資產管理公司之一，身為全球第10大機構確定提撥計畫之資產管理業者，在全球資產管理規模超過1.34兆美元，旗下所管理的資產種類多元，除了股票外，PGIM也是全球最大的主動型投資級債策略管理公司，債券資產同樣位居全球領導地位。

梅以德特別強調，在PGIM旗下八大領域中，PGIM不動產成立已逾50年，為全球第三大不動產投資管理公司，研究團隊遍及全球35個城市，對各區域不動產市場有相當深入的了解與見解，期待未來新增基金架構REITs之後，保德信可以運用集團優勢，協助台灣不動產與基礎建設相關產業的發展，同時也能提供投資人更加多元的投資機會。

保德信成功整合集團國際視野與在地研究，投資策略風格穩健成長，期許未來持續透過堅實的專業投資與服務團隊，提供更多元化的產品與服務，協助客戶以資產配置方式達成長期理財目標，並滿足客戶各式理財需求。

梅以德表示，保德信不僅提供客戶投資解決方案，其核心觀點與價值為「資產配置、長期穩健投資」，提供股票、固定收益、不動產投資、多重資產和私募市場等專業建議和客製化計劃，期望協助客戶以積極、系統性地打造黃金中長期資產配置比例，再順應市場趨勢輔以戰術資產配置，同時亦將深化保德信於退休規劃領域的投資策略。

為了達成擴大業務與客群目標，保德信將延攬年輕世代業務主管，替公司帶來更多創新思維並打破既有框架，嘗試更多營運可能性，另結合公司行銷及產品團隊，與投研團隊在資產配置上的能力，獲得客戶青睞委以全委代操業務。

台灣保德信成立於1992年，以紮實的台股研究奠定基礎，2000年加入成為保德信金融集團（Prudential Financial）一員，為PGIM在亞洲市場中的重要據點，「追求卓越，成就富足」，持續貫徹永續經營理念，保德信致力於滿足客戶需求及以顧客利益為優先。截至2024年3月底，台灣保德信總管理資產規模超過1,490億元台幣，旗下管理的共同基金共37檔基金。

商品推薦