快訊

陸對台134項產品動手！國台辦點名原因在「賴清德當局堅持台獨」

南台灣最後一家「Hot 7鐵板燒」宣布熄燈！全台僅剩3間分店

失之交臂…台北巿警局長李西河接任 方仰寧今回應了

保德信總經理由梅以德接任 下一步進軍 ETF 市場

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導
保德信總經理由梅以德接任。保德信／提供
保德信總經理由梅以德接任。保德信／提供

保德信投資管理（PGIM）宣布，自4月1日起，保德信總經理由梅以德接任，領導其在台灣的業務，原總經理張一明榮退。梅以德指出，未來將運用保德信以台股起家的專業優勢，進軍ETF市場。

保德信新任總經理梅以德畢業於美國賓州州立大學資訊管理碩士，業界經驗跨足業務包括投信、投顧、銀行等不同領域，迄今累積20年以上資產管理、業務規劃經驗，培養出豐富的管理能力，並具備多元靈活的領導策略，更熟稔於台灣資產管理業的發展。

梅以德曾任職於百達投顧總經理、德銀遠東投信總經理，2022年6月轉戰至保德信擔任行銷長，為保德信行銷策略、通路銷售注入新觀點與具前瞻性的計畫，並積極參與永續發展等公司治理相關議題，親自擔任ESG專責主管，針對氣候變遷與風險管理、ESG投資、碳盤查、永續揭露等進程，積極指導並提供建議。

保德信總經理梅以德指出，保德信未來的首要之務是積極開展業務，持續提升品牌在台灣市場的能見度，因應台灣基金理財市場的轉變，打造更完善的基金產品線，第一波將引進更多具競爭力與特色的境外基金，下一步則會運用保德信以台股起家的專業優勢，進軍ETF市場，保德信自成立以來，長期耕耘境內基金發展並獲得居前的績效與規模累積，期許能提供更多元與專業的策略，豐富台股的ETF市場。

梅以德表示，PGIM為世界領先的資產管理公司之一，身為全球第10大機構確定提撥計畫之資產管理業者，在全球資產管理規模超過1.34兆美元，旗下所管理的資產種類多元，除了股票外，PGIM也是全球最大的主動型投資級債策略管理公司，債券資產同樣位居全球領導地位。

梅以德特別強調，在PGIM旗下八大領域中，PGIM不動產成立已逾50年，為全球第三大不動產投資管理公司，研究團隊遍及全球35個城市，對各區域不動產市場有相當深入的了解與見解，期待未來新增基金架構REITs之後，保德信可以運用集團優勢，協助台灣不動產與基礎建設相關產業的發展，同時也能提供投資人更加多元的投資機會。

保德信成功整合集團國際視野與在地研究，投資策略風格穩健成長，期許未來持續透過堅實的專業投資與服務團隊，提供更多元化的產品與服務，協助客戶以資產配置方式達成長期理財目標，並滿足客戶各式理財需求。

梅以德表示，保德信不僅提供客戶投資解決方案，其核心觀點與價值為「資產配置、長期穩健投資」，提供股票、固定收益、不動產投資、多重資產和私募市場等專業建議和客製化計劃，期望協助客戶以積極、系統性地打造黃金中長期資產配置比例，再順應市場趨勢輔以戰術資產配置，同時亦將深化保德信於退休規劃領域的投資策略。

為了達成擴大業務與客群目標，保德信將延攬年輕世代業務主管，替公司帶來更多創新思維並打破既有框架，嘗試更多營運可能性，另結合公司行銷及產品團隊，與投研團隊在資產配置上的能力，獲得客戶青睞委以全委代操業務。

台灣保德信成立於1992年，以紮實的台股研究奠定基礎，2000年加入成為保德信金融集團（Prudential Financial）一員，為PGIM在亞洲市場中的重要據點，「追求卓越，成就富足」，持續貫徹永續經營理念，保德信致力於滿足客戶需求及以顧客利益為優先。截至2024年3月底，台灣保德信總管理資產規模超過1,490億元台幣，旗下管理的共同基金共37檔基金。

台股

延伸閱讀

金管會喊話看基本面⋯他樂觀：長期會漲！網憂台股過熱

台股早盤漲近200點 台積電838元開平盤

台股重摔…外資狂砍435億 MSCI調整31日盤後生效

台股高息ETF 再掀換股潮

相關新聞

影／欣興股東會董座曾子章：下半年迎在 5G AI 商機可成長

台商載板龍頭欣興（3037）董座曾子章31日在股東會上提到，今年持續受到存貨調整地緣政治，上半年沒有明顯改善，但下半年在...

台幣大跌 兩天貶值2.73角…匯價將測試32.5元關卡

美債殖利率居高不下，熱錢抽腿撤出，拖累匯市爆量重挫。新台幣匯率昨天重貶1.43角，收在32.441元，連兩貶並為三周新低...

引入中信…有三條路

台新金與新光金合併生變？新光金大股東吳東進傳找上中信金談併購。金融圈認為，吳東進派此舉只是想以「多家搶親」拉高身價，墊高...

51萬股東快看！這金控殖利率超3.8% 兩大主權基金都加碼

公股金融獲利王兆豐金控（2886）最新主要股東出爐，伴隨去年獲利創新高的氣勢，新加坡政府主權基金2023年重返兆豐金十大...

談新光金金併 彭金隆：合併與增資不能混為一談

新光金近期合併傳聞不斷，金管會主委彭金隆昨（30）日在立法院財委會表態，一、新壽的資金缺口並不會因合併而消失，二、併購新...

14家金控淨值大增3,270億 首季成長7.2%

14家金控公布2024年第1季自結淨值合計達4.87兆元，單季大增3,270.6億元或7.2%，已連兩季回升，其中以富邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。