滙豐投信主動核心精選布局超核心投資策略 緊抓科技、基建兩大趨勢

投資界有一句金句：「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，原意是藉由分散投資標的，掌握多元機會同時可以降低投資風險。這樣的投資策略，就像是目前在台灣市場相當火紅的被動式ETF投資產品，儼然成為近期投資顯學和票房保證。滙豐投信指出，對照現今大多數台灣投資人投資的ETF產品，不外乎以集中於投資台灣股票市場為主要投資標的；因此若投資人能適當配置國內外股票、債券、現金等不同資產，或許更能追求實現相對較佳的報酬機會與取得資產風險平衡。

滙豐超核心多重資產基金基金經理人楊博翔指出，被動式投資和主動精選個股都是投資方法，取決於投資人的目標、風險承受能力和投資偏好。分析核心主動精選和被動分散投資的優劣，被動式投資運用指數原則投資一籃子股票，追求等同市場表現的投資報酬，不追求超額報酬機會。加上因為運用指數化投資，也不需要仰賴專業投資管理，所以沒辦法去鎖定那些真正有價值的投資標的，或是具有明顯競爭優勢的企業，同時亦較無法及時因應市場變化，做靈活調整，投資彈性較低。

相較而言，主動核心精選策略屬於主動式投資，因為精選持股，投資標的較少，基金經理人更能專注於進行研究，深了解投資標的業務模式、競爭優勢和未來前景，幫助基金經理人更精準鎖定最具價值和潛力的投資機會，同時在因應市場臨時重大變化時，也更能靈活調整投資組合，精準執行投資決策，有潛力為投資人創造超額報酬機會。

舉例來說，2023年十檔尖牙股上漲97%，貢獻那斯達克綜合指數漲幅超過八成，非尖牙股3,390檔只上漲15%，這就是主動核心精選策略的最佳例證。此外，尖牙指數集中火力精選十檔科技創新的概念股，尖牙股指數每年都創造相較於那斯達克綜合指數更好的績效表現，九年跑贏大盤超過滙豐投信 400%，年化報酬24.5%，表現優於大盤的13%，超額報酬率超過10%。

滙豐超核心多重資產基金基金經理人楊博翔補充說明，以該基金為例，即是運用主動核心精選布局的超核心投資策略，緊抓科技、基建兩大主題趨勢。一邊看好科技產業的高成長、高動能特性，輔以擁有較高股息與兼具防禦特性的基建產業，剛好位於天秤的兩端，發揮互補的特性。最後則是搭配低波動債券資產，進一步降低投資組合波動並兼顧配息收益機會，建構出能攻有守的多重資產，將是參與今年投資市場不可或缺的選擇。

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