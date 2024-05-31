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期交所參與全球集中結算組織協會2024年會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年全球集中結算組織協會(CCP Global)年會於5月27日至31日舉辦，臺灣期貨交易所今年由協理許鈴佩帶隊參加。

期交所表示，CCP Global是歐、美及亞洲12個主要結算機構於2001年發起成立，為全球集中結算機構(CCPs)同業國際性非營利組織，目前成員包括芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)、歐洲期貨交易所(Eurex)、日本交易所集團(Japan Exchange Group, JPX)、新加坡交易所(SGX)及洲際交易所(Intercontinental Exchange, ICE)等42家國際主要結算機構。

CCP Global成立宗旨為提供資訊共享平台，強化結算機構間合作關係，並適時與主管機關溝通與協調，確保CCPs具備完備的管理制度。期交所於2012年成為CCP Global正式會員，並積極參與其各項會議及活動。

這次年會議題相當豐富，包括數位金融市場及理性投資決策、以資本市場驅動環保永續的未來、重建金融市場信心及資本市場最新發展趨勢等。與談人討論在衍生性商品市場中結算所的重要性、監管機構在管理傳統金融與新技術交叉點時所面臨的挑戰，以及增強客戶保護和金融穩定的必要性。同時，與談人亦強調全球建立強健結算所的重要性，同時也強調集中結算交易對手(CCPs)在確保金融穩定中的重用性。

此外，CCP Global亦邀請美國商品期貨交易委員會(CFTC)及歐洲證券及市場管理局(ESMA)官員專題演講，及舉辦違約管理實務研討會，期交所並與美國商品期貨交易委員會(CFTC)舉辦雙邊會談。會議期間，與會代表就各項議題進行深入討論，期交所代表團也積極與各國代表交流，建立良好關係。

這次年會，期交所代表團掌握難得機會，與主要交易所舉辦場邊會談，就近期雙方業務發展、未來兩機構合作交流、跨境法規監理及共同爭取國際性業務等議題交換意見。

期交所 臺灣期貨交易所

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